Трагедия произошла 30 июля 2024 года. Пострадавшего парня, родом из Шепетовки Хмельницкой области, доставили в больницу.

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Что известно о гибели юноши

30 июля в варшавском жилом массиве на улице Конты Гродзиски произошла ужасная авария. 18-летний гражданин Украины Дмитрий, проживающий в Польше, проходил мимо дома, который ремонтировали. На него упал газовый котел,

– рассказало польское издание Fakt.

По данным журналистов, 30-килограммовый котел сбросил с крыши 51-летний работник, который не убедился, что внизу нет людей. СМИ предположили, что мужчина не хотел сносить котел по лестнице.

"Газовый котел упал на 18-летнего шепетовчанина Дмитрия Ситарука. По информации прокуратуры, которая расследует инцидент, парень получил массивную травму лицевого черепа, лобной кости и мозга... Поздно вечером в среду, 7 августа, 18-летний Дмитрий умер в больнице в Варшаве", – написало издание "сайт города Шепетовка".

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье юноши.

Перед этим двоюродный брат раненого в интервью Gazeta Wyborcza рассказывал, что юноша был в коме, из которой впоследствии вышел. Он не мог двигаться и не реагировал на слова.

Работник свою вину признал

51-летний работник, который сбросил котел на юношу, свою вину признал. Ему предъявили обвинения. Суд запретил мужчине работать на высоте и обязал еженедельно появляться в отделение полиции.