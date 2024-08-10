Так, по меньшей мере 219 мирных жителей погибло и 1018 получили ранения за июль. Количество жертв среди гражданских с марта 2024 года до середины лета неуклонно росло.

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Потери среди гражданских

В частности, в отчете вспомнили самый кровавый день месяца – 8 июля. Тогда в результате воздушной атаки погибли по меньшей мере 43 мирных жителя, в том числе 5 детей.

Также в ООН отметили, что в июне – июле интенсивные наступательные военные действия россиян переместились с северной части Харьковской области на Донецкую. В результате подтвержденные потери среди гражданского населения в Донецкой области выросли со 125 погибших и раненых в мае до 224 в июне и 269 в июле 2024 года.

90 процентов гражданских украинцев убито и 86 процентов образовательных и медицинских учреждений было повреждено на территории, которую контролирует Киев.