Так, щонайменше 219 мирних жителів загинуло і 1018 отримали поранення за липень. Кількість жертв серед цивільних з березня 2024 року до середини літа невпинно зростала.

Дивіться також У Києві в жахливій ДТП загинула інспекторка поліції

Втрати серед цивільних

Зокрема, у звіті пригадали за найкривавіший день місяця – 8 липня. Тоді внаслідок повітряної атаки агинуло щонайменше 43 мирних жителя, зокрема 5 дітей.

Також в ООН зазначили, що у червні – липні найінтенсивніші наступальні військові дії росіяе перемістилися з північної частини Харківської області на Донецьку. У результаті підтверджені втрати серед цивільного населення в Донецькій області зросли з 125 загиблих і поранених у травні до 224 у червні та 269 у липні 2024 року.

90 відсотків цивільних українців вбито і 86 відсотків освітніх і медичних закладів було пошкоджено на території, яку контролює Київ.