В патрульной полиции Киева сообщили, что трагедия произошла утром, когда Инна ехала на дневную смену собственным автомобилем и попала в ДТП. К сожалению, от полученных травм женщина погибла на месте.
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Инспектор полиции Инна Лифанова погибла в столице
Правоохранители назвали смерть коллеги огромной потеря для всей патрульной полиции Украины.
Эта трагедия оставила без любящей матери двоих детей. За время службы Инна зарекомендовала себя, как упорный и ответственный работник, которая не боялась трудностей в работе и всегда помогала и поддерживала своих коллег,
– написали в столичной патрульной полиции.
Более 9 лет женщина посвятила дежурством в Деснянском районе Киева и выполняла обязанности командира роты. К сожалению, сегодняшняя поездка на смену стала последней в жизни Инны Лифановой.
Правоохранители выразили глубокие соболезнования родным и друзьям Инны.
Светлая память тебе, Инна... Ты навсегда в наших сердцах. Помним,
– говорится в публикации.