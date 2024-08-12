У Перу українця підозрюють у жорстокому вбивстві росіянки

12 серпня у Перу має відбутися слухання щодо вбивства 44-річної росіянки. Підозрюваним у справі виступає українець.

Як повідомляють журналісти, вбивство сталося 8 серпня у місті Юримагуасі в Центрі комплексного лікування Dos Mundos.

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Деталі інциденту

Зазначається, що 44-річна Людмила Лазаренко та її знайомий Іван Кузьмін вживали заборонені речовини, через що чоловік почав поводитися агресивно. Він вбив і розчленував жінку.

За словами свідків, українець під час арешту перебував у неадекватному стані, через що його довелося пов'язати.

12 серпня Верховний суд Перу розгляне питання про 9-місячне попереднє ув'язнення Кузьміна.

До слова, у Польщі помер 18-річний українець після того, як на нього з багатоповерхівки скинули газовий котел. За даними журналістів, 30-кілограмовий котел скинув з даху 51-річний працівник, який не переконався, що внизу немає людей.