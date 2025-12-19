Прошу не политизировать дело сына, – посол Украины в Болгарии о громком убийстве в Вене

Госпожа посол Украины в Болгарии Олеся Илащук впервые официально прокомментировала дело о задержании ее сына по подозрению в убийстве сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина, Даниила, в Вене.

Свою позицию по этому поводу она выразила в комментарии Укринформу, передает 24 Канал.

Смотрите также Футболиста Барселоны с женой застрелили посреди улицы: ранена и мать игрока

Что заявила Илащук о задержании ее сына?

Отвечая журналистам по этому поводу, Олеся Илащук обратилась с призывом воздержаться от спекуляций и политических трактовок в деле о задержании ее сына и дождаться официальных правовых выводов.

В связи с распространением информации о членах моей семьи и во избежание дальнейших спекуляций хочу отметить: оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях,

– заявила она.

По словам дипломата, ее сын является совершеннолетним гражданином Украины, и является полностью дееспособным, и участвует во всех предусмотренных законом процедурах в соответствии с законодательством нашего государства и Евросоюза.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что некорректно связывать процессуальный статус моего сына с моей дипломатической службой или прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации", – подчеркнула госпожа посол Украины.

Она также надеется, что "окончательные выводы общества будут сформированы исключительно на основании результатов проверки причастности" ее сына к громкому убийству 21-летнего украинца в австрийской Вене.

Что известно о деле об убийстве?