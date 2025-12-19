Прошу не політизувати справу сина, – посол України в Болгарії про гучне вбивство у Відні
- Пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук закликала не політизувати справу затримання її сина у Відні, а дочекатися офіційних правових висновків.
- Ілащук підкреслила, що некоректно пов’язувати процесуальний статус її сина з її дипломатичною службою і сподівається на об'єктивні висновки суспільства.
Пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук вперше офіційно прокоментувала справу щодо затримання її сина через підозру у вбивстві сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна, Данила, у Відні.
Свою позицію з цього приводу вона висловила у коментарі Укрінформу, передає 24 Канал.
Що заявила Ілащук про затримання її сина?
Відповідаючи журналістам з цього приводу, Олеся Ілащук звернулася із закликом утриматися від спекуляцій і політичних трактувань у справі щодо затримання її сина та дочекатися офіційних правових висновків.
У зв’язку з поширенням інформації щодо членів моєї родини та з метою уникнення подальших спекуляцій хочу зазначити: оцінка ситуації, пов’язаної із затриманням мого сина, має ґрунтуватися виключно на офіційних даних і рішеннях суду, а не на припущеннях чи емоційних коментарях,
– заявила вона.
За словами дипломатки, її син є повнолітнім громадянином України, і є повністю дієздатним, й бере участь у всіх передбачених законом процедурах відповідно до законодавства нашої держави та Євросоюзу.
"Окремо хочу підкреслити, що некоректно пов’язувати процесуальний статус мого сина з моєю дипломатичною службою або вдаватися до політичних інтерпретацій цієї ситуації", – наголосила пані посол України.
Вона також сподівається, що "остаточні висновки суспільства будуть сформовані виключно на підставі результатів перевірки причетності" її сина до гучного вбивства 21-річного українця в австрійському Відні.
Що відомо про справу про вбивство?
Нагадаємо, що 26 листопада у віденському районі Донауштадт у повністю згорілому Mercedes знайшли тіло 21-річного сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Молодого чоловіка звали Данило.
Після розтину стало відомо, що жертву вдарили по голові тупим предметом, вибили зуби, облили бензином та підпалили. Тіло хлопця обгоріло на 80%. Ймовірно, підозрювані хотіли заволодіти його криптогаманцем.
Згодом в Україні затримали двох громадян. Ними виявились 45-річний колишній працівник Одеської митниці ДФС Олександр Агоєв. Другим підозрюваним вважають 19-річного Богдана Ринжука.
Молодший підозрюваний, як відомо, виявився сином відомого на Буковині бізнесмена, ексдиректора чернівецького Калинівського ринку Івана Ринжука. Його мачухою є вищезгадана Олеся Ілащук.