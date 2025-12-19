Укр Рус
19 грудня, 20:22
Прошу не політизувати справу сина, – посол України в Болгарії про гучне вбивство у Відні

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук закликала не політизувати справу затримання її сина у Відні, а дочекатися офіційних правових висновків.
  • Ілащук підкреслила, що некоректно пов’язувати процесуальний статус її сина з її дипломатичною службою і сподівається на об'єктивні висновки суспільства.

Пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук вперше офіційно прокоментувала справу щодо затримання її сина через підозру у вбивстві сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна, Данила, у Відні.

Свою позицію з цього приводу вона висловила у коментарі Укрінформу, передає 24 Канал.

Що заявила Ілащук про затримання її сина?

Відповідаючи журналістам з цього приводу, Олеся Ілащук звернулася із закликом утриматися від спекуляцій і політичних трактувань у справі щодо затримання її сина та дочекатися офіційних правових висновків. 

У зв’язку з поширенням інформації щодо членів моєї родини та з метою уникнення подальших спекуляцій хочу зазначити: оцінка ситуації, пов’язаної із затриманням мого сина, має ґрунтуватися виключно на офіційних даних і рішеннях суду, а не на припущеннях чи емоційних коментарях, 
– заявила вона.

За словами дипломатки, її син є повнолітнім громадянином України, і є повністю дієздатним, й бере участь у всіх передбачених законом процедурах відповідно до законодавства нашої держави та Євросоюзу.

"Окремо хочу підкреслити, що некоректно пов’язувати процесуальний статус мого сина з моєю дипломатичною службою або вдаватися до політичних інтерпретацій цієї ситуації", – наголосила пані посол України.

Вона також сподівається, що "остаточні висновки суспільства будуть сформовані виключно на підставі результатів перевірки причетності" її сина до гучного вбивства 21-річного українця в австрійському Відні.

Що відомо про справу про вбивство?

  • Нагадаємо, що 26 листопада у віденському районі Донауштадт у повністю згорілому Mercedes знайшли тіло 21-річного сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Молодого чоловіка звали Данило.

  • Після розтину стало відомо, що жертву вдарили по голові тупим предметом, вибили зуби, облили бензином та підпалили. Тіло хлопця обгоріло на 80%. Ймовірно, підозрювані хотіли заволодіти його криптогаманцем.

  • Згодом в Україні затримали двох громадян. Ними виявились 45-річний колишній працівник Одеської митниці ДФС Олександр Агоєв. Другим підозрюваним вважають 19-річного Богдана Ринжука.

  • Молодший підозрюваний, як відомо, виявився сином відомого на Буковині бізнесмена, ексдиректора чернівецького Калинівського ринку Івана Ринжука. Його мачухою є вищезгадана Олеся Ілащук.