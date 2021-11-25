Убил нетрезвого подчиненного: командира минометной батареи приговорили к 5 годам заключения

Командир минометной батареи был приговорен к 5 годам заключения за убийство солдата. Командир взвода 92-бригады ВСУ застал в нетрезвом состоянии своего подчиненного на посту в зоне ООС.

Соответствующее решение было принято Дружковским городским судом Донецкой области 12 ноября. Обвиняемый по делу – лейтенант Валентин Крыжановский.

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Что известно о резонансном преступлении

Убийство произошло ночью 19 сентября 2019 года. Тогда лейтенант увидел пьяным старшего солдата. Он находился в помещении запасного командно-наблюдательного пункта минометной батареи возле Авдеевки Донецкой области.

Между военными вспыхнула ссора, солдат нецензурно выражался и угрожал Крыжановскому оружием. После этого младший по званию направился в дом, где проживал во время службы. Это помещение было недалеко от блокпоста, на территории дачного кооператива.

Командир последовал за своим подчиненным

Лейтенант последовал за подчиненным, по дороге он нашел деревянную палку. Своего обидчика он ею и ударил по спине. Солдат получил спинномозговую травму и скончался на следующий день в реанимации.

Как объяснил свои действия лейтенант Крыжановский Он заверил, что не собирался убивать. Подчиненный не был доволен режимом дежурства и якобы угрожал своему командиру расправой.

Осужденный должен выплатить компенсацию матери жертвы

Согласно решению суда, осужденный должен выплатить матери погибшего компенсацию 1 миллион гривен, военному госпиталю за лечение солдата – еще 680 тысяч.

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