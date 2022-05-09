Убили выстрелами в голову: в Киевской области нашли тела 3 убитых оккупантами мужчин

В Киевской области продолжают фиксировать последствия зверств российских оккупантов. Вблизи Макарова была обнаружена еще одна братская могила.

Убитых людей нашли у дороги

Место массового захоронения обнаружили на обочине автодороги вблизи поселка Макаров. В братской могиле обнаружили тела трех мирных жителей.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, российские военные убили троих мужчин во время оккупации Макарова. Военные агрессора убили людей выстрелами в голову.

Убийство гражданских расследует Киево-Святошинская окружная прокуратура.



В Киевской области нашли тела 3 убитых оккупантами мужчин / Фото Офиса Генпрокурора

Зверства российских военных в Киевской области

Под оккупацией вооруженных сил России почти месяц находилась часть Киевской области. О зверствах россиян стало известно в конце марта, когда Вооруженные Силы Украины выбили врага с Севера.

В Буче, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах Киевской области начали находить массовые захоронения людей. Войска агрессора очень жестоко обращались с людьми: насиловали гражданских, избивали, расстреливали, отрезали конечности и тому подобное.

Солдаты из России даже не пытались скрыть военные преступления, оставляя тела посреди улиц. По предварительным данным, в результате зверств россиян погибли более 1 200 мирных людей.

Места массовых захоронений продолжают выявлять до сих пор. Недавно в Бучанском районе обнаружили могилу, где находились тела трех замученных людей.

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Из-за зверств россиян США и ЕС приняли новые более жесткие санкции против России. Также Украина и страны Запада пытаются привлечь к ответственности военных преступников.

По состоянию на 2 мая СБУ установила личности почти 900 оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

Также офису генпрокурора удалось установить первого подозреваемого в зверствах, которые российская армия совершала в Буче. Сообщения о подозрении объявили росгвардейцу Сергею Колоцею.

Недавно Офис генерального прокурора сообщил о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко, руководившему операцией по захвату Киева.

Еще двум военнослужащим из России, которые пытали людей в Бучанском районе, заочно объявили подозрение за зверства.

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