По данным главы Гуманитарного штаба Киевщины Алексея Кулебы, Боно прибыл в Бучу.

Важно Россияне в гробах будут переворачиваться, – интервью с мэром Бучи о зверствах врага и наказании

Как отметил Кулеба, вокалист в течение десятилетий занимается благотворительной деятельностью в разных уголках мира.

Сегодня (8 мая – 24 канал) он собственными глазами увидел последствия российского вторжения для Бучи,

– добавил глава Гуманитарного штаба Киевщины.



Боно посетил Бучу / Фото с телеграма Алексея Кулебы



Боно с U2 в Буче / Фото с телеграма Алексея Кулебы

Добавим, что Буча стала символом жестокости русских оккупантов. Именно она показала, что украинцы воюют с армией мародеров, насильников и убийц. Ведь за время, когда город находился под оккупацией россиян, были убиты и замучены сотни невинных жителей. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что с каждым днем ​​растет количество обнаруженных тел в городе, и почти все жертвы россиян были застрелены.

Боно и Эдж выступили для украинцев в Киеве

После посещения Бучи участники культовой ирландской группы Боно и Эдж спели для украинцев в метро. Музыканты появились в столичном метро на станции "Крещатик". Они спели для украинцев несколько своих легендарных хитов.

Послушать Боно и Эджа из U2 пришли волонтеры, военные и все оказавшиеся в подземке. Выступление звезд было настоящим сюрпризом для украинских поклонников. Впоследствии к Боно и Эджу присоединился лидер группы "Антитела" Тарас Тополь.

Обратите внимание! Группа U2 поддерживала Украину с самого начала полномасштабной войны. 5 марта они опубликовали сообщение, которое посвятили нашему народу.

Добавим, что многие мировые звезды выразили поддержку Украине. К примеру, в клипе американских рэперов Future и Дрейка увидели украинскую паляницу . Рэперы выпустили общий трек и клип Wait For U, в котором промелькнул хлеб, украшенный в форме трезуба.