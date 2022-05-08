За даними глави Гуманітарного штабу Київщини Олексія Кулеби, Боно прибув до Бучі.

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Як зазначив Кулеба, вокаліст протягом десятиріч займається благодійною діяльністю в різних куточках світу.

Сьогодні (8 травня – 24 канал) він на власні очі побачив наслідки російського вторгнення для Бучі,

– додав глава Гуманітарного штабу Київщини.



Боно відвідав Бучу / Фото з телеграму Олексія Кулеби



Боно з U2 у Бучі / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Додамо, що Буча стала символом жорстокості російських окупантів. Саме воно показало, що українці воюють з армією мародерів, гвалтівників та вбивць. Адже за той час, коли місто перебувало під окупацією росіян, були вбиті та закатовані сотні невинних мешканців. Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що з кожним днем ​​зростає кількість виявлених тіл у місті, і майже всі жертви росіян були застрелені.

Боно та Едж виступили для українців у Києві

Після відвідування Бучі учасники культової ірландської групи Боно та Едж заспівали для українців у метро. Музиканти з'явилися у столичному метро на станції "Хрещатик". Вони заспівали для українців кілька своїх легендарних хітів.

Послухати Боно та Еджа з U2 прийшли волонтери, військові та всі ті, хто опинився у підземці. Виступ зірок був справжнім сюрпризом для українських шанувальників. Згодом до Боно та Еджа долучився лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Зверніть увагу! Гурт U2 підтримував Україну від самого початку повномасштабної війни. 5 березня вони опублікували допис, який присвятили нашому народові.

Додамо, що чимало світових зірок висловили підтримку Україні. До прикладу, у кліпі американських реперів Future та Дрейка побачили українську паляницю. Репери випустили спільний трек та кліп Wait For U, у якому промайнув хліб, прикрашений у формі тризуба.

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