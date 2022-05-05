Буряты пытали и ограбили жителей Бучанского района

В Нацполиции рассказали, что подозрение было объявлено двум российским военным полка особого назначения города Ангарск. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

К теме Под Бучей оккупанты убили 10-летнюю девочку и троих взрослых: полиция обнаружила тела погибших

Уроженцы Бурятии пытали и ограбили жителей Бучанского района. В частности, в марте 2022 года, находясь в селе Бузовая, они жестоко обращались с мирным населением, среди которых женщины и дети



Двум бурятам объявили подозрение за зверства в Буче / Фото Нацполиции

Сообщается, что подозреваемые вместе с другими оккупантами ворвались в частный дом. Угрожая оружием, они избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей.

Российские оккупанты после издевательств и угроз украли деньги и другие принадлежащие потерпевшим ценности.

Украина устанавливает ответственных за зверства в Киевской области

О зверствах российских военных в Киевской области стало известно в конце марта – начале апреля. В это время Вооруженные силы Украины выбили врага с Севера нашей страны.

Больше всего пострадали Буча, Ирпень, Бородянка и другие населенные пункты Киевской области, которые были под оккупацией почти месяц. По предварительным данным, в результате зверств россиян погибли более 1 200 мирных людей.

Стоит внимания "Украинцы не люди, сама бы кайфонула": как оккупанты пытают украинских пленных

Войска агрессора очень жестоко обращались с людьми: насиловали гражданских, избивали, расстреливали, отрезали конечности и прочее. Солдаты из России даже не пытались скрыть военные преступления, оставляя тела посреди улиц.

Людям приходилось хоронить своих близких и знакомых во дворах. Места массовых захоронений продолжают выявлять до сих пор. Недавно в Бучанском районе обнаружили могилу, где находились тела трех замученных людей.

Офису генпрокурора удалось установить первого подозреваемого в зверствах, которые российская армия совершала в Буче. Сообщения о подозрении объявили росгвардейцу Сергею Колоцею.

По состоянию на 2 мая СБУ удалось установить личности почти 900 оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

Недавно Офис генерального прокурора сообщил о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко, руководившему операцией по захвату Киева.

Ранее – Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео