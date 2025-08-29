Кирилл Буданов высказался о российско-белорусских учениях "Запад-2025", которые должны состояться в сентябре. Начальник ГУР МО отметил, что на фоне этого будет происходить бешеная волна информационного обострения.

Что сказал Буданов об учениях "Запад-2025"?

Кирилл Буданов отметил, что любые военные учения, где задействованы российские войска после 2022 года, в Украине, уже четко получили очерченные границы когнитивного восприятия. То есть их уже навсегда начинают воспринимать не как учения, а как нечто, возможно, большее, чем просто военные маневры.

Именно в этом и есть проблема. Сейчас идет волна на нагнетание ситуации, а с первыми днями начала активной фазы (учений "Запад-2025" – 24 Канал), это, насколько я помню, 12 сентября, будет просто бешеная волна информационного обострения. Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон, это тоже надо понимать,

– пояснил глава украинской разведки.

Глава ГУР отметил, что 90% этих вбросов будут российскими, а остальные 10%, к сожалению, другие.

"Это тоже надо помнить нам всем хорошо. И будет нагнетаться истерия", – предостерег Буданов.

Говоря о самих учениях "Запад-2025", Кирилл Буданов отметил, что с военной и военно-политической части, они имеют целью отработку отдельно взятых маневров по, как это написано в них, действиях на западном направлении театра военных действий.

Будут, скажем так, разыгрывать определенные элементы войны будущей уже. Это не по Украине. Здесь символ и знак для, прежде всего, европейских стран, а прежде всего как раз для Балтийских стран,

– отметил глава украинской разведки.

Генерал отметил, что именно страны Балтии попадут под серьезное информационное давление с началом активной фазы учений "Запад-2025", и будет сопровождаться определенными вбросами, информационными провокациями и тому подобное.

"То есть там же говорят об Украине только в контексте, что это может нести угрозу. А в основном они (россияне – 24 Канал) прямо говорят, что вот мы у границ балтийских стран, здесь сейчас развернем (военных – 24 Канал) и все увидят нашу силу. В том-то и есть проблема, что здесь уже началась когнитивная функция, начала работать. Никто не воспринимает эти маневры как маневры, их воспринимает как какую-то серьезную проблему", – резюмировал Буданов.

