Кирилл Буданов высказался о российско-белорусских учениях "Запад-2025", которые должны состояться в сентябре. Начальник ГУР МО отметил, что на фоне этого будет происходить бешеная волна информационного обострения.
Что сказал Буданов об учениях "Запад-2025"?
Кирилл Буданов отметил, что любые военные учения, где задействованы российские войска после 2022 года, в Украине, уже четко получили очерченные границы когнитивного восприятия. То есть их уже навсегда начинают воспринимать не как учения, а как нечто, возможно, большее, чем просто военные маневры.
Именно в этом и есть проблема. Сейчас идет волна на нагнетание ситуации, а с первыми днями начала активной фазы (учений "Запад-2025" – 24 Канал), это, насколько я помню, 12 сентября, будет просто бешеная волна информационного обострения. Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон, это тоже надо понимать,
– пояснил глава украинской разведки.
Глава ГУР отметил, что 90% этих вбросов будут российскими, а остальные 10%, к сожалению, другие.
"Это тоже надо помнить нам всем хорошо. И будет нагнетаться истерия", – предостерег Буданов.
Говоря о самих учениях "Запад-2025", Кирилл Буданов отметил, что с военной и военно-политической части, они имеют целью отработку отдельно взятых маневров по, как это написано в них, действиях на западном направлении театра военных действий.
Будут, скажем так, разыгрывать определенные элементы войны будущей уже. Это не по Украине. Здесь символ и знак для, прежде всего, европейских стран, а прежде всего как раз для Балтийских стран,
– отметил глава украинской разведки.
Генерал отметил, что именно страны Балтии попадут под серьезное информационное давление с началом активной фазы учений "Запад-2025", и будет сопровождаться определенными вбросами, информационными провокациями и тому подобное.
"То есть там же говорят об Украине только в контексте, что это может нести угрозу. А в основном они (россияне – 24 Канал) прямо говорят, что вот мы у границ балтийских стран, здесь сейчас развернем (военных – 24 Канал) и все увидят нашу силу. В том-то и есть проблема, что здесь уже началась когнитивная функция, начала работать. Никто не воспринимает эти маневры как маневры, их воспринимает как какую-то серьезную проблему", – резюмировал Буданов.
Что известно об учениях "Запад-2025"?
Первые колонны россиян и техники начали прибывать в Беларусь в рамках подготовки к очередным совместным учениям "Запад-2025". По данным представителя ГПСУ Андрея Демченко, средств, которые Россия разместила в Беларуси, недостаточно, чтобы создать риски для Украины для Украины.
МИД Украины предупредило Беларусь не приближаться к границам нашего государства во время совместных военных учений с Россией "Запад-2025". Там также напомнили, что Минск является соучастником преступления агрессии России против Украины.
По данным литовской разведки, в российско-белорусских учениях "Запад-2025" примут участие до 30 тысяч военных. В то же время на территории Беларуси якобы будет привлечено "всего 8 тысяч военных".