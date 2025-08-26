Это достаточно большое расстояние до Украины, поэтому угроз для нашего государства нет. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко.

"Они должны быть проведены в Витебской области. Это крайний восток Беларуси. То есть до Украины достаточно большое расстояние, более 400 километров. Поэтому прямой угрозы нет", – сказал он.

"Украина не простит Беларуси"

Владимир Огрызко отметил, что самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно четко и публично объяснить, что его армия не умеет воевать, поэтому им стоит держаться подальше от границы.

Если учесть наши нынешние возможности, в отличие от февраля 2022 года, то одним прицельным, сильным ударом по ключевым объектам Беларуси армия Лукашенко очень быстро физически закончится,

– подчеркнул дипломат.

МИД Украины уже предупредило Беларусь не приближаться к границам перед учениями "Запад-2025". Такое заявление является своевременным, нужным и очень точным. Вероятно, Лукашенко все понимает.

Думаю, Лукашенко это прекрасно услышал и понял. Все его разговоры о том, что они с Путиным будут продолжать защищать "русский мир" от Запада – для внутреннего пользования. Дай Бог, чтобы у Лукашенко хватило ума и здравого смысла не поддаваться на то, на что его подталкивает Путин. Потому что второй раз Украина не простит Беларуси,

– подчеркнул экс-министр.

По его словам, если Украина бьет вглубь России, то наши дроны будут иметь возможность долетать и до военных объектов на территории Беларуси. Поэтому, вероятно, Лукашенко услышал сигнал от Киева.

