Це досить велика відстань до України, тому загроз для нашої держави немає. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко.

До теми Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка

"Вони мають бути проведені у Вітебській області. Це крайній схід Білорусі. Тобто до України досить велика відстань, понад 400 кілометрів. Тому прямої загрози немає", – сказав він.

"Україна не пробачить Білорусі"

Володимир Огризко зазначив, що самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку потрібно чітко та публічно пояснити, що його армія не вміє воювати, тому їм варто триматися подалі від кордону.

Якщо врахувати наші теперішні можливості, на відміну від лютого 2022 року, то одним прицільним, сильним ударом по ключових об'єктах Білорусі армія Лукашенка дуже швидко фізично закінчиться,

– підкреслив дипломат.

МЗС України вже попередило Білорусь не наближатися до кордонів перед навчаннями "Захід-2025". Така заява є вчасною, потрібною та дуже влучною. Ймовірно, Лукашенко усе розуміє.

Думаю, Лукашенко це прекрасно почув та зрозумів. Усі його розмови про те, що вони з Путіним будуть продовжувати боронити "рускій мір" від Заходу – для внутрішнього користування. Дай Боже, щоб у Лукашенка вистачило розуму та здорового глузду не піддаватися на те, на що його підштовхує Путін. Бо другого разу Україна не пробачить Білорусі,

– наголосив ексміністр.

За його словами, якщо Україна б'є вглиб Росії, то наші дрони матимуть можливість долітати і до військових об’єктів на території Білорусі. Тому, ймовірно, Лукашенко почув сигнал від Києва.

Військові навчання "Захід-2025": що відомо?