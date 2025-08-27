Средств, которые Россия разместила в Беларуси, недостаточно, чтобы создать риски для Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в Укринформе.

Что заявил Демченко об учениях "Запад-2025"?

По его словам, пока нет признаков масштабной переброски российских войск в Беларусь. Там уже присутствуют транспортные средства, отдельные образцы бронетехники и незначительное количество личного состава, однако речь не идет о больших группировках.

"По состоянию на сейчас мы не отмечаем, чтобы Россия уже перебросила в какой-то достаточно большом количестве свои силы и средства на территорию Беларуси. Конечно, что они там уже присутствуют, но это, как правило, транспортные средства, небольшая часть бронетехники, преимущественно автомобильная. Ну и по личному составу это также незначительное количество", – пояснил спикер.

Активная фаза учений запланирована на 12 – 16 сентября. В этот период ожидается увеличение численности российских подразделений, а также привлечение танков и бронированной техники. В то же время, в отличие от 2022 – 2023 годов, когда в Беларуси находилось до 10 – 12 тысяч российских военных, в этом году количество личного состава будет существенно меньше.

Он подчеркнул, что несмотря на уменьшение масштабов, сохраняется опасность провокаций и информационного давления со стороны России, чтобы заставить Украину перебрасывать дополнительные ресурсы на северное направление.

Представитель ГПСУ добавил, что вдоль всей границы с Беларусью – от Волынской области до Черниговщины – продолжаются мероприятия по усилению обороны.

Что известно об учениях "Запад-2025"?