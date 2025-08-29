Кирило Буданов висловився про російсько-білоруські навчання "Захід-2025", які мають відбутися у вересні. Начальник ГУР МО зазначив, що на тлі цього відбуватиметься шалена хвиля інформаційного загострення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Кирила Буданова, яку цитує "Новини.LIVE".

До теми Лукашенко розуміє небезпеки: дипломат відповів, чи є загрози від навчань "Захід-2025"

Що сказав Буданов про навчання "Захід-2025"?

Кирило Буданов зазначив, що будь-які військові навчання, де залучені російські війська після 2022 року, в Україні, вже чітко отримали окреслені межі когнітивного сприйняття. Тобто їх уже назавжди починають сприймати не як навчання, а як щось, можливо, більше, ніж просто військові маневри.

Саме в цьому і є проблема. Зараз йде хвиля на нагнітання ситуації, а з першими днями початку активної фази (навчань "Захід-2025" – 24 Канал), це, наскільки я пам'ятаю, 12 вересня, буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків, це теж треба розуміти,

– пояснив очільник української розвідки.

Глава ГУР наголосив, що 90% цих вкидів будуть російськими, а інші 10%, на жаль, інші.

"Це теж треба пам'ятати нам всім добре. І буде нагнітатися істерія", – застеріг Буданов.

Говорячи про самі навчання "Захід-2025", Кирило Буданов наголосив, що з військової та військово-політичної частини, вони мають за мету відпрацювання окремо взятих маневрів по, як це написано в них, діях на західному напряму театру воєнних дій.

Будуть, скажімо так, розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут символ і знак для, перш за все, європейських країн, а найперше якраз для Балтійських країн,

– зазначив глава української розвідки.

Генерал зауважив, що саме країни Балтії потраплять під серйозний тиск інформаційний з початком активної фази навчань "Захід-2025", і буде супроводжуватись певними вкидами, інформаційними провокаціями тощо.

"Тобто там же ж кажуть про Україну тільки в контексті, що це може нести загрозу. А в основному вони (росіяни – 24 Канал) прямо кажуть, що от ми біля кордонів балтійських країн, тут зараз розгорнемо (військових – 24 Канал) і всі побачать нашу силу. В тому-то і є проблема, що тут вже почалася когнітивна функція, почала працювати. Ніхто не сприймає ці маневри як маневри, їх сприймає як якусь серйозну проблему", – резюмував Буданов.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?