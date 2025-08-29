Буде шалена хвиля інформаційного загострення, – Буданов про російсько-білоруські навчання
- Кирило Буданов заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2025" супроводжуватимуться шаленою хвилею інформаційного загострення, зокрема, російські вкиди складатимуть 90% від загальної інформації.
- Навчання спрямовані на відпрацювання маневрів на західному напрямку театру воєнних дій, причому тиск буде зосереджений на країнах Балтії, а не на Україні.
- Буданов підкреслив, що ці навчання когнітивно сприймаються не як маневри, а як серйозна загроза, особливо для європейських країн, зокрема, балтійських.
Кирило Буданов висловився про російсько-білоруські навчання "Захід-2025", які мають відбутися у вересні. Начальник ГУР МО зазначив, що на тлі цього відбуватиметься шалена хвиля інформаційного загострення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Кирила Буданова, яку цитує "Новини.LIVE".
До теми Лукашенко розуміє небезпеки: дипломат відповів, чи є загрози від навчань "Захід-2025"
Що сказав Буданов про навчання "Захід-2025"?
Кирило Буданов зазначив, що будь-які військові навчання, де залучені російські війська після 2022 року, в Україні, вже чітко отримали окреслені межі когнітивного сприйняття. Тобто їх уже назавжди починають сприймати не як навчання, а як щось, можливо, більше, ніж просто військові маневри.
Саме в цьому і є проблема. Зараз йде хвиля на нагнітання ситуації, а з першими днями початку активної фази (навчань "Захід-2025" – 24 Канал), це, наскільки я пам'ятаю, 12 вересня, буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків, це теж треба розуміти,
– пояснив очільник української розвідки.
Глава ГУР наголосив, що 90% цих вкидів будуть російськими, а інші 10%, на жаль, інші.
"Це теж треба пам'ятати нам всім добре. І буде нагнітатися істерія", – застеріг Буданов.
Говорячи про самі навчання "Захід-2025", Кирило Буданов наголосив, що з військової та військово-політичної частини, вони мають за мету відпрацювання окремо взятих маневрів по, як це написано в них, діях на західному напряму театру воєнних дій.
Будуть, скажімо так, розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут символ і знак для, перш за все, європейських країн, а найперше якраз для Балтійських країн,
– зазначив глава української розвідки.
Генерал зауважив, що саме країни Балтії потраплять під серйозний тиск інформаційний з початком активної фази навчань "Захід-2025", і буде супроводжуватись певними вкидами, інформаційними провокаціями тощо.
"Тобто там же ж кажуть про Україну тільки в контексті, що це може нести загрозу. А в основному вони (росіяни – 24 Канал) прямо кажуть, що от ми біля кордонів балтійських країн, тут зараз розгорнемо (військових – 24 Канал) і всі побачать нашу силу. В тому-то і є проблема, що тут вже почалася когнітивна функція, почала працювати. Ніхто не сприймає ці маневри як маневри, їх сприймає як якусь серйозну проблему", – резюмував Буданов.
Що відомо про навчання "Захід-2025"?
Перші колони росіян і техніки почали прибувати до Білорусі в межах підготовки до чергових спільних навчань "Захід-2025". За даними речника ДПСУ Андрія Демченка, засобів, які Росія розмістила у Білорусі, недостатньо, щоб створити ризики для України.
МЗС України попередило Білорусь не наближатися до кордонів нашої держави під час спільних військових навчань з Росією "Захід-2025". Там також нагадали, що Мінськ є співучасником злочину агресії Росії проти України.
За даними литовської розвідки, у російсько-білоруських навчаннях "Захід-2025" візьмуть участь до 30 тисяч військових. Водночас на території Білорусі начебто буде залучено "всього 8 тисяч військових".