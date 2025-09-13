Россия и Беларусь 12 сентября начали совместные масштабные военные учения "Запад-2025". Восточные союзники НАТО, граничащие с Беларусью, находятся в состоянии повышенной готовности к учениям, Польша закрыла границу с Беларусью.

Напомним, что предыдущие учения России и Беларуси происходили в феврале 2022 года, именно тогда российские войска массово перебрасывали в Беларусь, а оттуда 24 февраля оккупанты пересекли границы Украины.

Способна ли Россия повторить сценарий 2022 года теперь против стран НАТО, сколько имеет ресурса и каким странам угрожает Кремль в первую очередь – эксклюзивно для 24 Канала проанализировали военные и политические эксперты. А также обозначили вероятные задачи, которые Беларусь и Россия ставят на учения "Запад-2025".

"Сценарий провокаций был на столе"

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко поделился инсайдом, что несколько лет назад в Генштабе Вооруженных сил Беларуси совместно с российским Генштабом рассматривался сценарий эскалации локального конфликта на границе, например, с Польшей или Литвой.

Когда мигранты, получив оружие от спецслужб режима Лукашенко, попадают на территорию Польши и обстреливают белорусских пограничников. В результате белорусы в ответ должны стрелять по Польше. Получается локальный обстрел с использованием огнестрельного оружия. Рассматривался даже сценарий перехода к обстрелу с использованием артиллерийских вооружений.

Такой сценарий написан на карте на случай Казус белли. Если это прописано, здесь возникает вопрос только одного – дать приказ,

– отметил Латушко.

Казус белли – формальный повод или причина для войны, не всегда правдивый или законный. Им воспользовалась Россия в 2022 году, заявив о "геноциде" русскоязычного населения и угрозах от НАТО.

Что может помешать Путину дать такой приказ, если он накануне запустил дроны по Польше? Латушко убежден, что Путин хочет деморализовать европейское общество, они перестали поддерживать Украину и давили на свои правительства. Мол, "мы устали, нам страшно, нам опасно, давайте завершать".

Тогда к власти в европейских странах начинают приходить правительства, как в Венгрии, которые не готовы поддерживать Украину. И это вызов.

"Россияне играют в среднесрочную стратегию, ставя на то, что в европейских странах произойдут политические изменения под этим давлением, под этой угрозой, страхом, и они в дальнейшем откажутся поддерживать принципы демократии, свободы и территориальной целостности Украины", – убежден белорусский оппозиционер.

Количество войск и провокации

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что любая военная активность у флангов НАТО является угрозой Европе. Впрочем, предсказать определенный сценарий пока невозможно. В 2021 году учения "Запад-2021" завершились без военной агрессии. А в январе-феврале 2022 начались учения "Союзная решимость-2022", которые завершились вторжением в Украину.



По данным литовской разведки, сейчас в Беларуси накоплено ориентировочно 30 тысяч военнослужащих. Зато в начале полномасштабного вторжения в Украину из Беларуси заходило почти 140 тысяч боевиков.

То есть в сравнении все выглядит вроде бы не так критично. Количество якобы небольшое. Но если взять масштабы Украины и, например, Литвы или Латвии, то и 30 тысяч может хватить. Опять же вспомним Сувальский коридор, Балтийское побережье,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он также напомнил о провокациях, предшествовавших учениям. В 2023 году было зафиксировано 55 инцидентов с подавлением связи, подменой координат для судов, и авиации. За половину 2025 года – уже 730.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан считает, что во время "Запад-2025" россияне, вероятно, прибегнут к провокациям.

Все будет зависеть от того, какой нагоняй получит Путин от участников геополитического процесса – Дональда Трампа, Си Цзиньпиня и т.д. за удар по Польше двумя десятками дронов. И дальше будет понятно, в какую сторону его толкнет хозяин Китая. Или остановит или натравит на дальнейшие провокации.

Это могут быть провокации с боевыми дронами или ракетами, или обманки без боевой части. Уже заходила ракета Х-55 на Польшу. Может быть заход авиации на территорию Польши, Литвы, Латвии. Недавно в Эстонию зашел МИ-8 и вышел обратно. Примерно такие провокации могут быть с вертолетами, самолетами.

Основная задача таких провокаций – разведка боем, определение алгоритма действий противника для того, чтобы подготовиться к дальнейшим уже серьезным военным операциям. Увидеть, какие командные центры включаются в систему противодействия, какие борта с каких аэродромов поднимаются, где расположены зенитно-ракетные комплексы,

– считает Свитан.

То есть россияне захотят обрисовать алгоритм действий противника, который потом может лечь в основу планирования реальных наступательных действий.

Два сценария

По убеждению политолога Олега Лесного, учения "Запад-2025" могут закончиться двумя сценариями:

Первый сценарий – многоэтапное ИПСО. Будут совместные военные учения с Беларусью, пересечение российскими беспилотниками границ стран НАТО. Россия хочет держать Европу в напряжении, отвлекая внимание от вероятного удара в другом месте. Этот сценарий Лесной считает более вероятным.

Второй сценарий – если Путин увидит слабость Польши, то под ударом может оказаться именно она. Сейчас в Кремле только тестируют Польшу как одну из стран НАТО, вероятно, беспилотники из России залетели туда именно с такой целью

Как НАТО отреагировало на атаку дронов в Польше?

10 сентября границу с Польшей пересекли около двух десятков российских дронов. ПВО Польши удалось обезвредить 4 из них.

Премьер Дональд Туск назвал заход дронов "масштабной провокацией", а в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши назвали это "актом агрессии".



По данным источников Reuters в НАТО, Альянс не рассматривает вторжение беспилотников на территорию Польши как атаку. Организация Североатлантического договора активировала статью 4 в связи с нарушением воздушного пространства Польши. Она предусматривает, что государства-члены могут инициировать консультации, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой. Однако 5 статья НАТО, которая предусматривает совместную оборону, осталась неактивированной.

Есть ли у России ресурсы?

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк убежден, что мощную провокацию от России отвергать нельзя, хотя она и маловероятна. В России просто не хватит ресурса, как денежного, так и человеческого на нее.

В рамках учений имитирования или создания дополнительного кризиса – такие вещи могут быть. Учитывая, что в эти дни даже включалось так называемое "Радио судного дня". Так, будут отрабатывать различные методы,

– считает Антонюк.

Что такое "Радио судного дня" в России?

"Радио судного дня" – это неофициальное название для специальных систем связи, предназначенных для обеспечения управления вооруженными силами России в случае ядерной войны или полного разрушения традиционной инфраструктуры связи.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан также скептически оценивает возможности 30-тысячных войск в Беларуси. Он считает, что такого ресурса россиянам хватит только для провокаций, чтобы проверить реакцию стран НАТО.

Не надо ждать больших действий как таковых, мы даже серьезного видеоряда не увидим, пока они не попадут в съемку, не будут зафиксированы другими обозревателями,

– подчеркнул полковник запаса.

Что уже известно о ходе учений "Запад-2025"?