Училась ходить под моими окнами, – харьковчанка о ребенке, которого убила Россия в доме в Харькове

Россияне 18 августа атаковали Харьков ракетой и дронами. В результате атаки произошло попадание в жилой дом, что привело к гибели и ранению людей.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о деталях страшной атаки на Харьков. Когда враг утром 18 августа ударил по дому, в нем находилось 84 человека, которые стали мишенями для российских террористов.

Какие последствия атаки россиян на дом в Харькове?

Первый удар россияне совершили в полночь ракетой, а после около пяти утра состоялась атака пятью беспилотниками.

Одна жительница дома Аня сегодня с мужем спасала своих двух детей – одного ребенка трех лет и подростка. После первого удара они прятались где могли, пока в конце не выбежали из дома.

Также Аня знала семью, погибшую во время удара по дому.



Я проснулась в то, что услышала, как он летит и жужжит. Думаю, сейчас пролетит, как всегда, потому что у нас в районе никогда прилетов не было. А вчера вечером был очень сильный. Слышу – как сорвался,

– рассказала Аня.

Она быстро схватила детей и вышла, чтобы посмотреть остаться в доме, или бежать из него, ведь начался пожар.

И тут слышу, как летит второй. Я два шага успела сделать в подъезд и он прилетел в угол дома. Мы сидели под лестницей, – вспомнила она.

Аня рассказала также и о семье, погибшей во время атаки. Всего по предварительным данным погибли 7 человек, в частности, 2 детей, – 1,5-летняя девочка и 16-летний мальчик. Мать, отец и бабушка этих детей также погибли – враг враг убил всю семью. Также известно о 20, среди них есть 6 детей, самой младшей только 6 лет.

Мама с коляской тут стояли всегда у моей двери. Этот ребенок учился ходить под моими окнами. Хорошая семья была,

– сказала Аня.