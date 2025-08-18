Вчилась ходити під моїми вікнами, – харків’янка про дитину, яку вбила Росія у будинку в Харкові

Росіяни 18 серпня атакували Харків ракетою та дронами. Внаслідок атаки відбулось влучання у житловий будинок в Індустріальному районі, що призвело до загибелі та пораненню людей.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про деталі страшної атаки на Харків. Коли ворог вранці 18 серпня вдарив по будинку, в ньому перебувало 84 людини, які стали мішенями для російських терористів.

Які наслідки атаки росіян на будинок в Харкові?

Перший удар росіяни здійснили опівночі ракетою, а після близько п'ятої ранку відбулась атака п'ятьма безпілотниками.

Цей мікрорайон вже було обстріляно на початку війни, у 2022 році. Сьогодні вночі прилетіло у ті ж дома, що були раніше пошкоджені. Цей мікрорайон практично кожного дня має руйнування,

– наголосила голова адміністрації Індустріального району Харкова Ольга Вельможна.

Одна мешканка будинку Аня сьогодні з чоловіком рятувала своїх двох дітей – одну дитину трьох років і підлітка. Після першого удару вони ховалися де могли, поки врешті не вибігли з будинку.

Також Аня знала родину, що загибла під час удару по будинку.



Я проснулася в то, що почула, як він летить і жужжить. Думаю, зараз пролетить, як завжди, бо в нас в районі ніколи прильотів не було. А вчора ввечері був дуже сильний. Чую – як зірвався,

– розповіла Аня.

Вона швидко схопила дітей та вийшла, щоб подивитись чи залишитися в будинку, чи тікати з нього, адже почалась пожежа.

І тут чую, як летить другий. Я два кроки встигла зробити у під'їзд і він прилетів у кут будинку. Ми сиділи під сходами,

– згадала вона.

Коли жінка вийшла на вулицю, то побачила, що незнайомий їй чоловік вилазить з вікна квартири, що поруч з її житлом.

Я питаю у нього: "Ви хто?", бо я його ніколи раніше не бачила. Як виявилося, обвалилася стеля у квартирі на другому чи третьому поверху, він опинився в квартирі на першому поверсі і вийшов через вікно,

– пояснила мешканка будинку.

Аня розповіла також і про родину, що загинула під час атаки. Загалом за попередніми даними загинули 7 людей, зокрема, 2 дітей, – 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопчик. Мати, батько та бабуся цих дітей також загинули – ворог ворог вбив усю родину. Також відомо про 20, серед них є 6 дітей, наймолодшій лише 6 років.

Мама з колясочкою отут стояли завжди біля моїх дверей. Ця дитиночка вчилась ходити під моїми вікнами. Гарна сім'я була,

– сказала Аня.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!

Внаслідок атаки до соціальних служб звернулися близько 600 людей, щоб оформити "Є-відновлення". Зараз на місцях працюють дуже багато волонтерів, які надають максимальну підтримку.

За попередніми даними, три родини шукають місце, де будуть жити. Вони звернулися до мерії щодо відселення. Решта родин з цього будинку – сукупно у ньому проживало 53 сім'ї – мають куди переїжджати – до рідних, близьких або будуть орендувати житло в інших будинках.

Наразі пошуково-рятувальна операція ще триває. Поки не можна прогнозувати скільки вона триватиме, адже потрібно розібрати завали, щоб убезпечити конструкції, та зрозуміти, чи взагалі придатна частина будинку, куди були влучання, для того, щоб її відбудовувати. А також, чи можна частину будинку, що не зруйнована, повертатися людям. Цей процес може тривати навіть кілька днів.