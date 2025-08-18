Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про деталі страшної атаки на Харків. Коли ворог вранці 18 серпня вдарив по будинку, в ньому перебувало 84 людини, які стали мішенями для російських терористів.

Які наслідки атаки росіян на будинок в Харкові?

Перший удар росіяни здійснили опівночі ракетою, а після близько п'ятої ранку відбулась атака п'ятьма безпілотниками.

Цей мікрорайон вже було обстріляно на початку війни, у 2022 році. Сьогодні вночі прилетіло у ті ж дома, що були раніше пошкоджені. Цей мікрорайон практично кожного дня має руйнування,

– наголосила голова адміністрації Індустріального району Харкова Ольга Вельможна.

Одна мешканка будинку Аня сьогодні з чоловіком рятувала своїх двох дітей – одну дитину трьох років і підлітка. Після першого удару вони ховалися де могли, поки врешті не вибігли з будинку.

Також Аня знала родину, що загибла під час удару по будинку.



Я проснулася в то, що почула, як він летить і жужжить. Думаю, зараз пролетить, як завжди, бо в нас в районі ніколи прильотів не було. А вчора ввечері був дуже сильний. Чую – як зірвався,

– розповіла Аня.

Вона швидко схопила дітей та вийшла, щоб подивитись чи залишитися в будинку, чи тікати з нього, адже почалась пожежа.

І тут чую, як летить другий. Я два кроки встигла зробити у під'їзд і він прилетів у кут будинку. Ми сиділи під сходами,

– згадала вона.

Коли жінка вийшла на вулицю, то побачила, що незнайомий їй чоловік вилазить з вікна квартири, що поруч з її житлом.

Я питаю у нього: "Ви хто?", бо я його ніколи раніше не бачила. Як виявилося, обвалилася стеля у квартирі на другому чи третьому поверху, він опинився в квартирі на першому поверсі і вийшов через вікно,

– пояснила мешканка будинку.

Аня розповіла також і про родину, що загинула під час атаки. Загалом за попередніми даними загинули 7 людей, зокрема, 2 дітей, – 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопчик. Мати, батько та бабуся цих дітей також загинули – ворог ворог вбив усю родину. Також відомо про 20, серед них є 6 дітей, наймолодшій лише 6 років.

Мама з колясочкою отут стояли завжди біля моїх дверей. Ця дитиночка вчилась ходити під моїми вікнами. Гарна сім'я була,

– сказала Аня.