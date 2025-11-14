Российский дрон попал по служебному автомобилю газовиков на Харьковщине

Оккупанты продолжают наносить удары по гражданскому населению. Во время недавней атаки страны-агрессора на энергетическую инфраструктуру Украины вражеский беспилотник попал по машине ремонтной бригады газовиков.

Работники ехали выполнять задание на поврежденный объект. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Что известно о вражеском ударе по группе газовиков?

По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, произошло это 14 ноября около 07:30 в селе Черкасские Тишки Циркуновской громады.

Там российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль газовой службы, который направлялся на ремонт предварительно поврежденного газопровода.

Автомобиль был гражданским и обозначенным символикой энергетической компании. К счастью, все четверо работников остались живы.

Последствия атаки оккупантов / Видео ГТС Украины

Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, даже в зонах повышенной опасности, где кроме квалификации важна быстрая и взвешенная реакция на угрозу жизни,

– отметили в Минэнерго.

