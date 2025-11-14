Российский дрон попал по служебному автомобилю газовиков на Харьковщине
- Дрон противника атаковал служебный автомобиль ремонтной бригады газовиков.
- Произошло это во время рабочего выезда к поврежденному энергообъекту.
Оккупанты продолжают наносить удары по гражданскому населению. Во время недавней атаки страны-агрессора на энергетическую инфраструктуру Украины вражеский беспилотник попал по машине ремонтной бригады газовиков.
Работники ехали выполнять задание на поврежденный объект. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Что известно о вражеском ударе по группе газовиков?
По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, произошло это 14 ноября около 07:30 в селе Черкасские Тишки Циркуновской громады.
Там российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль газовой службы, который направлялся на ремонт предварительно поврежденного газопровода.
Автомобиль был гражданским и обозначенным символикой энергетической компании. К счастью, все четверо работников остались живы.
Последствия атаки оккупантов / Видео ГТС Украины
Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, даже в зонах повышенной опасности, где кроме квалификации важна быстрая и взвешенная реакция на угрозу жизни,
– отметили в Минэнерго.
Предыдущие атаки оккупантов на Харьковщину
Утром 13 ноября российский дрон нанес удар по гражданским, которые направлялись получить пенсию и приобрести продукты. К сожалению, в результате атаки погибли три человека.
На днях Россия осуществила удар по автотранспортному предприятию в Харькове, предположительно применив три беспилотника типа "Герань". В момент атаки на территории находилось 15 работников.
12 ноября российские войска трижды обстреляли центральную часть Харькова, нанеся удары по Холодногорскому району. В результате этого пострадало гражданское предприятие и несколько частных домов. По меньшей мере пять человек получили травмы, четверо из них были госпитализированы.