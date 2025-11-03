Удар по базированию военных на Днепропетровщине: ГБР начало расследование

В субботу, 1 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по месту базирования украинских военных в Днепропетровской области. После вражеского обстрела Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Что известно о трагедии на Днепропетровщине?

По предварительным данным, 1 ноября около 17:00 российские войска нанесли ракетный удар по месту расположения украинских военных. К сожалению, в результате атаки есть погибшие и раненые.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и надлежащим образом было организовано укрытие военных.

Досудебное расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения),

– добавили в ГБР.

Напомним, об ударах по Днепропетровщине сначала сообщила группировка войск "Восток". Тогда отмечалось, что под огонь окупантов 1 ноября попали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

