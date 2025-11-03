Удар по базированию военных на Днепропетровщине: ГБР начало расследование
- 1 ноября российские войска нанесли ракетный удар по месту базирования украинских военных на Днепропетровщине, в результате которого есть погибшие и раненые.
- ГБР начало расследование по факту небрежного отношения к военной службе, проводится проверка соблюдения требований безопасности.
В субботу, 1 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по месту базирования украинских военных в Днепропетровской области. После вражеского обстрела Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование.
Что известно о трагедии на Днепропетровщине?
По предварительным данным, 1 ноября около 17:00 российские войска нанесли ракетный удар по месту расположения украинских военных. К сожалению, в результате атаки есть погибшие и раненые.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.
Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и надлежащим образом было организовано укрытие военных.
Досудебное расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения),
– добавили в ГБР.
Напомним, об ударах по Днепропетровщине сначала сообщила группировка войск "Восток". Тогда отмечалось, что под огонь окупантов 1 ноября попали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.
16 октября стало известно об ударе российских баллистических ракет по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Украины. Тогда погибли военные ВСУ, однако количество жертв неизвестно.
24 сентября россияне нанесли комбинированный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Несмотря на предпринятые меры безопасности, сообщали о потерях среди личного состава, поскольку захватчики попали точно в укрытие.
12 августа оккупанты ударили по территории другого учебного центра. Во время движения к укрытиям группа бойцов попала под обстрел кассетными боеприпасами.