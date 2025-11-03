Укр Рус
3 ноября, 18:44
Удар по базированию военных на Днепропетровщине: ГБР начало расследование

Полина Буянова
Основные тезисы
  • 1 ноября российские войска нанесли ракетный удар по месту базирования украинских военных на Днепропетровщине, в результате которого есть погибшие и раненые.
  • ГБР начало расследование по факту небрежного отношения к военной службе, проводится проверка соблюдения требований безопасности.

В субботу, 1 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по месту базирования украинских военных в Днепропетровской области. После вражеского обстрела Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Что известно о трагедии на Днепропетровщине? 

По предварительным данным, 1 ноября около 17:00 российские войска нанесли ракетный удар по месту расположения украинских военных. К сожалению, в результате атаки есть погибшие и раненые. 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. 

Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и надлежащим образом было организовано укрытие военных. 

Досудебное расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), 
– добавили в ГБР. 

Напомним, об ударах по Днепропетровщине сначала сообщила группировка войск "Восток". Тогда отмечалось, что под огонь окупантов 1 ноября попали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

