Удар по базуванню військових на Дніпропетровщині: ДБР почало розслідування

У суботу, 1 листопада, російські війська завдали ракетного удару по місцю базування українських військових на Дніпропетровщині. Після ворожого обстрілу Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

Що відомо про трагедію на Дніпропетровщині?

За попередніми даними, 1 листопада близько 17:00 російські війська завдали ракетного удару по місцю розташування українських військових. На жаль, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Наразі слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Досудове розслідування здійснюється за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану),

– додали в ДБР.

Нагадаємо, про удари по Дніпропетровщині спочатку повідомило угруповання військ "Схід". Тоді зазначалося, що під вогонь окупантів 1 листопада потрапили Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

