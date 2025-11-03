Удар по базуванню військових на Дніпропетровщині: ДБР почало розслідування
- 1 листопада російські війська завдали ракетного удару по місцю базування українських військових на Дніпропетровщині, внаслідок якого є загиблі та поранені.
- ДБР розпочало розслідування за фактом недбалого ставлення до військової служби, проводиться перевірка дотримання вимог безпеки.
У суботу, 1 листопада, російські війська завдали ракетного удару по місцю базування українських військових на Дніпропетровщині. Після ворожого обстрілу Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.
Що відомо про трагедію на Дніпропетровщині?
За попередніми даними, 1 листопада близько 17:00 російські війська завдали ракетного удару по місцю розташування українських військових. На жаль, внаслідок атаки є загиблі та поранені.
На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.
Наразі слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.
Досудове розслідування здійснюється за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану),
– додали в ДБР.
Нагадаємо, про удари по Дніпропетровщині спочатку повідомило угруповання військ "Схід". Тоді зазначалося, що під вогонь окупантів 1 листопада потрапили Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Ворог продовжує бити по ЗСУ: останні новини
16 жовтня стало відомо про удар російських балістичних ракет по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ України. Тоді загинули військові ЗСУ, однак кількість жертв невідома.
24 вересня росіяни завдали комбінованого удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Попри вжиті заходи безпеки, повідомляли про втрати серед особового складу, оскільки загарбники поцілили точно в укриття.
12 серпня окупанти вдарили по території іншого навчального центру. Під час руху до укриттів група бійців потрапила під обстріл касетними боєприпасами.