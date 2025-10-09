Россия продолжает наносить удары, чтобы обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности с Сумщиной и Черниговщиной. Военные вражеской армии пытаются заблокировать основные и резервные маршруты.

Вследствие российского удара по Черниговской области Укрзализныця организовала трансферы для пассажиров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу компании Александра Перцовского.

Смотрите также Сумщина – под массированными ударами: атакуют десятки БПЛА и КАБы, есть погибшие

Как глава Укрзализныци прокомментировал удар по Черниговщине?

По словам Перцовского, пассажиров поездов, которые на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона, довезут автобусными трансферами на безопасном сейчас расстоянии от мест поражений.

Работаем с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, городскими головами Конотопа, Шостки, Нежина, чтобы оперативно организовывать трансферы. Следите за обновлениями на официальных ресурсах УЗ,

– написал глава Укрзализныци.

Россия обстреливает Сумскую и Черниговскую области: что стоит знать?