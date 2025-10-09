Укрзализныця организовала трансферы для пассажиров, – глава компании об ударе по Черниговщине
- Укрзализныця организовала автобусные трансферы для пассажиров поездов на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города после российского удара.
- Компания сотрудничает с местными военными администрациями и городскими головами для оперативной организации трансферов на безопасном расстоянии от пораженных территорий.
Россия продолжает наносить удары, чтобы обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности с Сумщиной и Черниговщиной. Военные вражеской армии пытаются заблокировать основные и резервные маршруты.
Вследствие российского удара по Черниговской области Укрзализныця организовала трансферы для пассажиров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу компании Александра Перцовского.
Как глава Укрзализныци прокомментировал удар по Черниговщине?
По словам Перцовского, пассажиров поездов, которые на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона, довезут автобусными трансферами на безопасном сейчас расстоянии от мест поражений.
Работаем с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, городскими головами Конотопа, Шостки, Нежина, чтобы оперативно организовывать трансферы. Следите за обновлениями на официальных ресурсах УЗ,
– написал глава Укрзализныци.
Россия обстреливает Сумскую и Черниговскую области: что стоит знать?
В четверг, 9 октября, в сети появилась информация о том, что россияне нанесли удар по пассажирскому поезду в Черниговской области. Однако в Укрзализныце опровергли эту информацию.
Тогда как на Сумщине в результате очередной российской атаки компания организовала движение поездов в направлении области измененными маршрутами. Укрзализныця отметила, что Россия снова атакует железную дорогу, но движение не прекращается.
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что атаки на железную дорогу стали частью российской стратегии уничтожения критических объектов. Он подчеркнул, что Украине нужен единый контур противовоздушной обороны, способный защитить всю территорию страны.