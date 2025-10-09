Росія продовжує завдавати ударів, щоб обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема із Сумщиною та Чернігівщиною. Військові ворожої армії намагаються заблокувати основні та резервні маршрути.

Внаслідок російського удару по Чернігівській області Укрзалізниця організувала трансфери для пасажирів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову компанії Олександра Перцовського.

Як голова Укрзалізниці прокоментував удар по Чернігівщині?

За словами Перцовського, пасажирів поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону, довезуть автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.

Працюємо із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина, щоб оперативно організовувати трансфери. Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах УЗ,

– написав голова Укрзалізниці.

Росія обстрілює Сумщину та Чернігівщину: що варто знати?