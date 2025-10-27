Укр Рус
24 Канал Новости мира Йде затоплення: після удару по дамбі на Бєлгородщині оголосили надзвичайну ситуацію
27 октября, 22:58
2

Идет затопление: после удара по дамбе на Белгородщине объявили чрезвычайную ситуацию

София Рожик
Основные тезисы
  • После удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища ввели режим чрезвычайной ситуации, зафиксированы подтопления.
  • Повреждение плотины повлекло снижение уровня воды на 1 метр и первые затопления территорий.

После удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища россияне ввели режим чрезвычайной ситуации. Зафиксированы первые подтопления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Смотрите также Удар по дамбе Белгородского водохранилища: подтопление зафиксировали на спутниковых снимках

Где есть подтопление после удара по плотине Белгородского водохранилища?

Заявляется о 2 ударах на плотину Белгородского водохранилища, после которых получили повреждения донный водовыпуск и оба затвора, которые отвечают за регулирование уровня воды, которая уже снизилась на 1 метр.

На снимках со спутника видно утечку воды из поврежденного участка плотины и начало затопления территории возле объекта.

Также вода прибывает в села, которые расположены ниже по течению. Губернатор Белгородщины ранее заявлял, что в зону затопления может попасть около 1 тысячи человек.

В частности, в сети показали дорогу на подъезде к селу Безлюдовка, которое расположено в 900 метрах от плотины.

Села на Белгородщине подтапливает: смотрите видео

Последствия удара по плотине: смотрите видео

Что еще известно об ударе по Белгородскому водохранилищу?