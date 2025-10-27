Йде затоплення: після удару по дамбі на Бєлгородщині оголосили надзвичайну ситуацію

Після удару ЗСУ по греблі Бєлгородського водосховища росіяни ввели режим надзвичайної ситуації. Зафіксовані перші підтоплення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Moscow Times.

Де є підтоплення після удару по греблі Бєлгородського водосховища?

Заявляється про 2 удари на греблю Бєлгородського водосховища, після яких отримали пошкодження донний водовипуск і обидва затвори, які відповідають за регулювання рівня води, яка уже знизилася на 1 метр.

На знімках з супутника видно витік води з пошкодженої ділянки греблі і початок затоплення території біля об'єкта.

Також вода прибуває у села, які розташовані нижче за течією. Губернатор Бєлгородщини раніше заявляв, що у зону затоплення може потрапити близько 1 тисячі осіб.

Зокрема, у мережі показали дорогу на під'їзді до села Безлюдівка, яке розташоване за 900 метрів від греблі.

Села на Бєлгородщині підтоплює: дивіться відео

Наслідки удару по греблі: дивіться відео

Що ще відомо про удар по Бєлгородському водосховищу?