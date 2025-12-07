Укр Рус
24 Канал Новости Украины Украинские военные взорвали дамбу в Приволье, чтобы остановить врага
7 декабря, 15:23
2

Украинские военные взорвали дамбу в Приволье, чтобы остановить врага

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Украинские военные взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья, чтобы остановить продвижение российских войск в Донецкой области.
  • Аналитики DeepState рассказали о месте поражения.

Силы обороны Украины взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Так украинские военные останавливают продвижение врага в Донецкой области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 30 ОМБр имени князя Константина Острожского.

Смотрите также Такого не было много месяцев, – военный раскрыл, как россияне изменили тактику вблизи Лимана

Как выглядел удар для сдерживания врага?

Бойцы 30 ОМБр 6 декабря показали кадры подрыва дамбы в Донецкой области. Военные таким образом останавливают передвижение российских войск.

Видео сопровождается подписью о поражении объекта и срыве наступления врага.

Успешное поражение дамбы в Донецкой области: смотрите видео

Аналитики DeepState отметили, что поражение произошло возле Приволья. Кроме того, река Васюковка дальше впадает в Бахмутку.

Водозабор пруда вряд ли сильно на нее повлияет, а вот что происходит такое по линии Приволье – Бондарное – Васюковка вопрос открытый,
– написали аналитики.

Место поражения дамбы / Фото DeepState

Какая ситуация на фронте?

  • Спецпредставитель США Кит Келлог отметил, что заключению мирного соглашения мешают две проблемы. Речь идет о территориальных вопросах и контроль над Запорожской АЭС.

  • По данным ISW, российские и украинские войска одновременно продвинулись в районе между Константиновкой и Дружковкой в Донецкой области. Кроме того, Силы обороны имели успех в Покровске и других направлениях.

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредоточила более 700 тысяч военных вдоль всей линии фронта.