Украинские военные взорвали дамбу в Приволье, чтобы остановить врага
- Украинские военные взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья, чтобы остановить продвижение российских войск в Донецкой области.
- Аналитики DeepState рассказали о месте поражения.
Силы обороны Украины взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Так украинские военные останавливают продвижение врага в Донецкой области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 30 ОМБр имени князя Константина Острожского.
Как выглядел удар для сдерживания врага?
Бойцы 30 ОМБр 6 декабря показали кадры подрыва дамбы в Донецкой области. Военные таким образом останавливают передвижение российских войск.
Видео сопровождается подписью о поражении объекта и срыве наступления врага.
Успешное поражение дамбы в Донецкой области: смотрите видео
Аналитики DeepState отметили, что поражение произошло возле Приволья. Кроме того, река Васюковка дальше впадает в Бахмутку.
Водозабор пруда вряд ли сильно на нее повлияет, а вот что происходит такое по линии Приволье – Бондарное – Васюковка вопрос открытый,
– написали аналитики.
Место поражения дамбы / Фото DeepState
Какая ситуация на фронте?
Спецпредставитель США Кит Келлог отметил, что заключению мирного соглашения мешают две проблемы. Речь идет о территориальных вопросах и контроль над Запорожской АЭС.
По данным ISW, российские и украинские войска одновременно продвинулись в районе между Константиновкой и Дружковкой в Донецкой области. Кроме того, Силы обороны имели успех в Покровске и других направлениях.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредоточила более 700 тысяч военных вдоль всей линии фронта.