Украинские военные взорвали дамбу в Приволье, чтобы остановить врага

Силы обороны Украины взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Так украинские военные останавливают продвижение врага в Донецкой области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 30 ОМБр имени князя Константина Острожского.

Как выглядел удар для сдерживания врага?

Бойцы 30 ОМБр 6 декабря показали кадры подрыва дамбы в Донецкой области. Военные таким образом останавливают передвижение российских войск.

Видео сопровождается подписью о поражении объекта и срыве наступления врага.

Успешное поражение дамбы в Донецкой области: смотрите видео

Аналитики DeepState отметили, что поражение произошло возле Приволья. Кроме того, река Васюковка дальше впадает в Бахмутку.

Водозабор пруда вряд ли сильно на нее повлияет, а вот что происходит такое по линии Приволье – Бондарное – Васюковка вопрос открытый,

– написали аналитики.

Место поражения дамбы / Фото DeepState

Какая ситуация на фронте?