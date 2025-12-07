Укр Рус
24 Канал Новини України Українські військові підірвали дамбу у Привіллі, щоб зупинити ворога
7 грудня, 15:23
2

Українські військові підірвали дамбу у Привіллі, щоб зупинити ворога

Дарія Черниш
Основні тези
  • Українські військові підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля, щоб зупинити просування російських військ на Донеччині.
  • Аналітики DeepState розповіли про місце ураження.

Сили оборони України підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля. Так українські військові зупиняють просування ворога на Донеччині.

Про це пише 24 Канал з посиланням на 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Дивіться також Такого не було багато місяців, – військовий розкрив, як росіяни змінили тактику поблизу Лиману 

Як виглядав удар для стримування ворога?

Бійці 30 ОМБр 6 грудня показали кадри підриву дамби у Донецькій області. Військові таким чином зупиняють пересування російських військ. 

Відео супроводжується підписом про ураження об'єкта та зірвання наступу ворога.

Успішне ураження дамби на Донеччині: дивіться відео

Аналітики DeepState зазначили, що ураження відбулось біля Привілля. Крім того, річка Васюківка далі впадає у Бахмутку. 

Водозабір ставка навряд сильно на неї вплине, а от що відбувається таке по лінії Привілля – Бондарне – Васюківка питання відкрите,
– написали аналітики.

Місце ураження дамби / Фото DeepState

Яка ситуація на фронті?

  • Спецпредставник США Кіт Келлог зазначив, що укладенню мирної угоди заважають дві проблеми. Йдеться про територіальні питання та контроль над Запорізькою АЕС.

  • За даними ISW, російські та українські війська одночасно просунулися в районі між Костянтинівкою та Дружківкою на Донеччині. Крім того, Сили оборони мали успіх у Покровську та інших напрямках.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія зосередила понад 700 тисяч військових уздовж усієї лінії фронту.