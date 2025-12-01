Жертвы, десятки пострадавших и разрушения: в ГСЧС показали кадры с места атаки на Днепр
- Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего погибли 4 человека, а 40 пострадали.
- Ракетный удар повредил здания и вызвал пожары, на месте атаки работали 45 специалистов ГСЧС и 15 единиц техники.
Утром в понедельник, 1 декабря, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате вражеской атаки в городе есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Какие последствия циничного вражеского удара?
Взрывы в Днепре прогремели около 10:14.
В результате ракетного удара были повреждены здания СТО и предприятия. Также в городе вспыхнули пожары: горел гаражный бокс и крыша 5-этажки. К счастью, спасатели уже укротили все возгорания.
В Днепре известно о четырех погибших, еще четыре человека удалось спасти. Также есть пострадавшие: их количество возросло до 40.
Сейчас известно о 4 жертвах в Днепре / Фото: ГСЧС
На месте атаки работали 45 специалистов ГСЧС и 15 единиц техники. Впоследствии спасатели также показали кадры с места вражеского удара: сотрудники ГСЧС и других служб оказывали пострадавшим всю необходимую помощь.
Спасатели работают на месте атаки: смотрите видео
Российские войска атакуют Украину: последние новости
В ночь на 1 декабря россияне атаковали Украину 89-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Силам ПВО удалось обезвредить 63 вражеских дрона.
В Николаеве в результате падения обломков БПЛА на крышу 9-этажки загорелась лифтовая шахта. Из дома и двух соседних, а также рядом расположенных детсада и лицея спасатели эвакуировали 240 человек.