Жертви, десятки постраждалих та руйнування: в ДСНС показали кадри з місця атаки на Дніпро
- Російська армія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинули 4 особи, а 40 постраждали.
- Ракетний удар пошкодив будівлі та спричинив пожежі, на місці атаки працювали 45 фахівців ДСНС та 15 одиниць техніки.
Зранку в понеділок, 1 грудня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки в місті є загиблі та постраждалі.
Які наслідки цинічного ворожого удару?
Вибухи у Дніпрі пролунали близько 10:14.
Внаслідок ракетного удару були пошкоджені будівлі СТО та підприємства. Також у місті спалахнули пожежі: горів гаражний бокс та дах 5-поверхівки. На щастя, рятувальники вже приборкали всі займання.
У Дніпрі відомо про чотирьох загиблих, ще чотири людини вдалося врятувати. Також є постраждалі: їхня кількість зросла до 40.
Наразі відомо про 4 жертви у Дніпрі / Фото: ДСНС
На місці атаки працювали 45 фахівців ДСНС та 15 одиниць техніки. Згодом рятувальники також показали кадри з місця ворожого удару: співробітники ДСНС та інших служб надавали постраждалим усю необхідну допомогу.
У ніч на 1 грудня росіяни атакували Україну 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Силам ППО вдалося знешкодити 63 ворожі дрони.
У Миколаєві внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 9-поверхівки загорілась ліфтова шахта. З будинку та двох сусідніх, а також поруч розташованих дитсадка та ліцею рятувальники евакуювали 240 людей.