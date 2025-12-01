Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Які наслідки цинічного ворожого удару?

Вибухи у Дніпрі пролунали близько 10:14.

Внаслідок ракетного удару були пошкоджені будівлі СТО та підприємства. Також у місті спалахнули пожежі: горів гаражний бокс та дах 5-поверхівки. На щастя, рятувальники вже приборкали всі займання.

У Дніпрі відомо про чотирьох загиблих, ще чотири людини вдалося врятувати. Також є постраждалі: їхня кількість зросла до 40.

Наразі відомо про 4 жертви у Дніпрі / Фото: ДСНС

На місці атаки працювали 45 фахівців ДСНС та 15 одиниць техніки. Згодом рятувальники також показали кадри з місця ворожого удару: співробітники ДСНС та інших служб надавали постраждалим усю необхідну допомогу.

Рятувальники працюють на місці атаки: дивіться відео

Російські війська атакують Україну: останні новини