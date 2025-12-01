Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какие последствия циничного вражеского удара?

Взрывы в Днепре прогремели около 10:14.

В результате ракетного удара были повреждены здания СТО и предприятия. Также в городе вспыхнули пожары: горел гаражный бокс и крыша 5-этажки. К счастью, спасатели уже укротили все возгорания.

В Днепре известно о четырех погибших, еще четыре человека удалось спасти. Также есть пострадавшие: их количество возросло до 40.

Сейчас известно о 4 жертвах в Днепре / Фото: ГСЧС

На месте атаки работали 45 специалистов ГСЧС и 15 единиц техники. Впоследствии спасатели также показали кадры с места вражеского удара: сотрудники ГСЧС и других служб оказывали пострадавшим всю необходимую помощь.

Спасатели работают на месте атаки: смотрите видео

