Удар по Днепру: уже известно о 3 погибших, есть пострадавшие

В понедельник, 1 декабря, российские войска атаковали Днепр. К сожалению, в результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.

Какие последствия удара по Днепру?

Утром 1 декабря враг совершил ракетную атаку на Днепр.

По состоянию на 11:44 известно о трех погибших. Также есть пострадавшие: их количество возросло до 15. Трое из них остались на амбулаторном лечении, остальные – госпитализированы. Отмечается, что шесть раненых находятся в тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается. Предварительно повреждены СТО и предприятие. Обследование территории продолжается, последствия уточняются,

– добавил Владислав Гайваненко.

Сейчас на месте атаки работают все службы – врачи, спасатели и полиция оказывают необходимую помощь.

Ситуацию также прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Благодарю наших спасателей, медиков, коммунальных служб, всех, кто помогает. Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления раненым,

– написал он.

В Днепре идет ликвидация последствий российской атаки / Фото: Николай Лукашук

Напомним, взрывы в Днепре прогремели около 10:14. Позже местные власти подтвердили ракетную атаку по городу.

