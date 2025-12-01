Укр Рус
1 декабря, 11:49
2

Удар по Днепру: уже известно о 3 погибших, есть пострадавшие

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российские войска атаковали Днепр, в результате чего погибли 3 человека, а 15 получили ранения.
  • Повреждены СТО и предприятие, идет спасательная операция, на месте работают врачи, спасатели и полиция.

В понедельник, 1 декабря, российские войска атаковали Днепр. К сожалению, в результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.

Какие последствия удара по Днепру? 

Утром 1 декабря враг совершил ракетную атаку на Днепр. 

По состоянию на 11:44 известно о трех погибших. Также есть пострадавшие: их количество возросло до 15. Трое из них остались на амбулаторном лечении, остальные – госпитализированы. Отмечается, что шесть раненых находятся в тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается. Предварительно повреждены СТО и предприятие. Обследование территории продолжается, последствия уточняются, 
– добавил Владислав Гайваненко. 

Сейчас на месте атаки работают все службы – врачи, спасатели и полиция оказывают необходимую помощь.

Ситуацию также прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Благодарю наших спасателей, медиков, коммунальных служб, всех, кто помогает. Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления раненым, 
– написал он. 

В Днепре идет ликвидация последствий российской атаки / Фото: Николай Лукашук

Напомним, взрывы в Днепре прогремели около 10:14. Позже местные власти подтвердили ракетную атаку по городу.

Враг атакует украинские города: последние новости 

  • В ночь на 1 декабря россияне атаковали Украину 89 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силам ПВО удалось обезвредить 63 вражеских дрона. 
     

  • Под ударом оказалась Николаевщина. В результате утренней атаки ударных беспилотников на областной центр в городе вспыхнул пожар на кровле многоэтажки, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.