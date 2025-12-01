Удар по Дніпру: вже відомо про 3 загиблих, є постраждалі
У понеділок, 1 грудня, російські війська атакували Дніпро. На жаль, внаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Які наслідки удару по Дніпру?
Зранку 1 грудня ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро.
Станом на 11:44 відомо про трьох загиблих. Також є постраждалі: за попередньою інформацією, це восьмеро людей.
Рятувальна операція триває. Попередньо, пошкоджені СТО та підприємство. Обстеження території триває, наслідки уточнюються,
– додав Владислав Гайваненко.
