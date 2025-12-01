Укр Рус
Удар по Дніпру: вже відомо про 3 загиблих, є постраждалі
1 грудня, 11:49
1

Удар по Дніпру: вже відомо про 3 загиблих, є постраждалі

Поліна Буянова

У понеділок, 1 грудня, російські війська атакували Дніпро. На жаль, внаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Які наслідки удару по Дніпру?

Зранку 1 грудня ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. 

Станом на 11:44 відомо про трьох загиблих. Також є постраждалі: за попередньою інформацією, це восьмеро людей.

Рятувальна операція триває. Попередньо, пошкоджені СТО та підприємство. Обстеження території триває, наслідки уточнюються, 
– додав Владислав Гайваненко.

