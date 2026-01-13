Уже третий удар по этому терминалу "Новой Почты": детали нового обстрела Харьковщины
- Россияне ударили по терминалу "Новой почты" возле Харькова, в результате чего погибли четыре человека.
- По предварительным данным, удар осуществили ракетами "Искандер" и беспилотниками, что привело к значительным разрушениям.
Россияне ударили по пригороду Харькова, где расположен терминал "Новой почты". Этот удар унес жизни четырех человек, а пострадавших пришлось доставать из-под завалов.
Корреспондентка 24 Канала из Харькова рассказала, что это уже третье попадание в почтовый узел с начала полномасштабной войны. В 2023 году в результате удара погибло 6 человек, в 2025 обошлось без жертв, в начале 2026-го враг ударил в то же место снова.
Смотрите также Каждые 6 минут раздавался громкий взрыв: страшные детали ракетных ударов по Харькову
Какие последствия террористической атаки?
По предварительным данным, россияне использовали две ракеты "Искандер", а затем атаковали беспилотниками. В "Новой почте" сообщили, что погибли двое работников сортировочного центра, куда пришелся один из ударов. А также двое водителей, которые работали на партнеров-экспедиторов.
Большинство людей успели спастись, ведь для многих работников это уже не первый удар. Но есть раненые, которых доставили к медикам. Кроме масштабных комбинированных ударов, враг уже не раз бил по окрестностям неподалеку от этого терминала.
"Грузовой терминал Новой почты практически уничтожен, а почтовый – серьезно поврежден. Возникло несколько очагов пожаров, в общем горело 500 квадратных метров, но в разных местах", – добавила Анна Черненко.
Что усложняло спасательную операцию?
Почти сразу после полуночи началось тушение пожара и поисковая операция. Она длилась около 7 часов. Спасателям удалось извлечь 30 человек. К тому же они работали под угрозой постоянных ударов.
"Сначала была ракета, потом произошли падения "Шахедов" на территорию области. Вероятно, это тактика двойных ударов. Под завалами были люди, которых эвакуировали", – рассказал начальник отдела Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Яциченко
Поисково-спасательная операция проходила в сильный мороз, примерно 15 градусов ниже нуля. Это также усложняло работу.
Что известно об атаке на Харьковскую область?
- Враг ударил по пригороду Харькова двумя ракетами "Искандер-М". Впоследствии он атаковал четырьмя ударными дронами "Герань-2". Одной из целей стал терминал "Новой почты", но кроме него оккупанты повредили две АЗС.
- В Новой почте сообщили, что жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает, их госпитализировали. Также компания оказывает всю необходимую помощь семьям погибших. Кроме этого клиентам обещают возместить стоимость уничтоженных посылок.
- Днем ранее спасатели только закончили разбирать завалы после атаки 2 января. Тогда враг уничтожил жилой дом в Харькове. Погибло 7 человек, среди них маленький ребенок с мамой.