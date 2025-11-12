Удар по энергетике: часть Сум осталась без света из-за российской агрессии

Сумы частично обесточены из-за очередной российской атаки. В Минэнерго подтвердили, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумыоблэнерго.

Что известно об обесточивании в Сумах 12 ноября?

В Сумыоблэнерго написали, что обесточивание произошло из-за военной агрессии России. Часть города осталась без света.

Кроме этого, продолжают действовать графики почасовых отключений. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!

– акцентировали энергетики.

Какие графики действуют на Сумщине: когда не будет света 13 ноября 2025 года?

С 15:00 до 20:00 будут действовать больше всего отключений – сразу 4 очереди.



Отключение света на Сумщине на 13 ноября 2025 года / Сумыоблэнерго

Когда именно произошла атака, не сообщают.

Россия атаковала несколько раз за день

Корреспонденты Суспильного информировали о взрывах на Сумщине в 10:35, 14:42 и в 16:33.

Враг бил ударными беспилотниками. Мониторинговый телеграм-канал RDS-prostir указывал, что над областью кружили "Ланцеты", "Шахеды" и "Италмас", но одновременно намекал на "хорошие новости", то есть сбивания.

Утром 12 ноября часть Сум также была обесточена

В 12:14 говорилось, что часть Сум временно обесточена. Это произошло из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов, как объяснили в Сумыоблэнерго.

Впрочем, там не детализировали, какой именно район пострадал и было ли это из-за российской атаки.

После российских атак очень пострадала Полтавщина