Удар по энергетике: часть Сум осталась без света из-за российской агрессии
- Часть Сум обесточена в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру области.
- На Сумщине в течение дня зафиксированы несколько атак дронов. Утром были аварийные отключения электроснабжения.
Сумы частично обесточены из-за очередной российской атаки. В Минэнерго подтвердили, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумыоблэнерго.
Смотрите также Перешли на концентрированные обстрелы, – экс-сотрудник СБУ назвал важную деталь тактики россиян
Что известно об обесточивании в Сумах 12 ноября?
В Сумыоблэнерго написали, что обесточивание произошло из-за военной агрессии России. Часть города осталась без света.
Кроме этого, продолжают действовать графики почасовых отключений. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!
– акцентировали энергетики.
Какие графики действуют на Сумщине: когда не будет света 13 ноября 2025 года?
С 15:00 до 20:00 будут действовать больше всего отключений – сразу 4 очереди.
Отключение света на Сумщине на 13 ноября 2025 года / Сумыоблэнерго
Когда именно произошла атака, не сообщают.
Россия атаковала несколько раз за день
Корреспонденты Суспильного информировали о взрывах на Сумщине в 10:35, 14:42 и в 16:33.
Враг бил ударными беспилотниками. Мониторинговый телеграм-канал RDS-prostir указывал, что над областью кружили "Ланцеты", "Шахеды" и "Италмас", но одновременно намекал на "хорошие новости", то есть сбивания.
Утром 12 ноября часть Сум также была обесточена
В 12:14 говорилось, что часть Сум временно обесточена. Это произошло из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов, как объяснили в Сумыоблэнерго.
Впрочем, там не детализировали, какой именно район пострадал и было ли это из-за российской атаки.
После российских атак очень пострадала Полтавщина
- Область отрезана от энергосистемы Украины из-за ударов России с 8 ноября, то есть уже пятый день. Облэнерго объявило о форс-мажоре на предприятии.
- Полтаваоблэнерго утратило возможность получать электрическую энергию от объединенной энергетической системы Украины.