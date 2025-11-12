Удар по енергетиці: частина Сум залишилася без світла через російську агресію
Суми частково знеструмлені через чергову російську атаку. В Міненерго підтвердили, що Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумиобленерго.
Що відомо про знеструмлення в Сумах 12 листопада?
В Сумиобленерго написали, що знеструмлення сталося через військову агресію Росії. Частина міста залишилася без світла.
Окрім цього, продовжують діяти графіки погодинних відключень. Енергетики працюють над відновленням електропостачання!
– акцентували енергетики.
Які графіки діють на Сумщині: коли не буде світла 13 листопада 2025 року?
З 15:00 до 20:00 діятимуть найбільше відключень – одразу 4 черги.
Відключення світла на Сумщині на 13 листопада 2025 / Сумиобленерго
Коли саме сталася атака, не повідомляють.
Росія атакувала кілька разів за день
Кореспонденти Суспільного інформували про вибухи на Сумщині о 10:35, 14:42 і о 16:33.
Ворог бив ударними безпілотниками.
Зранку 12 листопада частина Сум також була знеструмлена
О 12:14 мовилося, що частина Сум тимчасово знеструмлена. Це сталося через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів, як пояснили в Сумиобленерго.
Втім, там не деталізували, який саме район постраждав і чи було це через російську атаку.