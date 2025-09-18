Россияне ударили КАБом по жилому сектору Константиновки: есть жертвы
- 18 сентября Россия сбросила 250-килограммовую бомбу ФАБ на жилой сектор Константиновки.
- Погибло 5 человек, повреждены 4 многоквартирных дома.
Враг не прекращает обстреливать мирные города Донецкой области. Утром 18 сентября Россия сбросила КАБ на город. К сожалению, известно уже о 5 погибших.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Донецкой области.
Что известно об ударе по Константиновке 18 сентября?
Как сообщили в полиции, враг сбросил 250-килограммовую бомбу ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на жилой сектор города. В результате атаки погибли 5 человек – это две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин – 65, 67, 74 лет.
Также повреждены 4 многоквартирных дома.
Событие квалифицировали по статье 438 УКУ (военные преступления).
Справка. Модуль УМПК превращает "обычные" фугасные авиационные бомбы, которые свободно падают, на КАБы – управляемые авиационные бомбы. Такое оружие сбрасывают с самолетов, и оно направляется конкретно к цели. Это позволяет России точнее поражать объекты – в частности, обычные жилые дома.
Показываем Константиновку в Донецкой области на карте Украины
В Донецкой областной прокуратуре добавили, что трое мужчин и две женщины во время обстрела находились на улице. Прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал, что каждый гражданский в Донецкой области – это потенциальная жертва очередного российского обстрела. Он призвал эвакуироваться.
Как выехать с подконтрольных Украине территорий Донетчины?
Чтобы эвакуироваться из Донецкой области, звоните или пишите 0-800-500-121, +380730500121 (соцсети Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Телефон для тяжелобольных и людей с инвалидностью 0800332614.
Какая ситуация на фронте возле Константиновки: карта боевых действий от Deep State
Что происходит на Донбассе сейчас, какая ситуация на фронте?
В последнее время Россия усилила удары по городам в Донецкой области, оккупанты обстреливают их не только КАБами, но и направляют туда "Шахеды". Константиновка и Доброполье ранее считались тыловыми, и с продвижением россиян превратились в прифронтовые. Вероятно, враг хочет уничтожить логистику ВСУ.
Россияне перебросили основные подразделения морской пехоты из Курской области и с Сумского направления в район Покровск – Доброполье, где они проводят наступление малыми группами. Основным направлением остается Покровск, который сдерживает продвижение оккупантов вглубь Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска. Константиновка расположена как раз перед этими городами.
Днем 18 сентября Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны осуществляют одну из контрнаступательных операций на Донецком направлении в районе Покровска и Доброполья.