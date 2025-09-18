Росіяни вдарили КАБом по житловому сектору Костянтинівки: є жертви
- 18 вересня Росія скинула 250-кілограмову бомбу ФАБ на житловий сектор Костянтинівки.
- Загинуло 5 людей, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.
Ворог не припиняє обстрілювати мирні міста Донеччини. Зранку 18 вересня Росія скинула КАБ на місто. На жаль, відомо вже про 5 загиблих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Донецької області.
Що відомо про удар по Костянтинівці 18 вересня?
Як повідомили в поліції, ворог скинув 250-кілограмову бомбу ФАБ з універсальним модулем планування та корекції (УМПК) на житловий сектор міста. Внаслідок атаки загинули 5 людей – це дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків – 65, 67, 74 років.
Також пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.
Подію кваліфікували за статтею 438 ККУ (воєнні злочини).
Довідка. Модуль УМПК перетворює "звичайні" фугасні авіаційні бомби, які вільно падають, на КАБи – керовані авіаційні бомби. Таку зброю скидають з літаків, і вона прямує конкретно до цілі. Це дозволяє Росії точніше вражати об'єкти – зокрема, звичайні житлові будинки.
Показуємо Костянтинівку в Донецькій області на карті України
У Донецькій обласній прокуратурі додали, що троє чоловіків та двоє жінок під час обстрілу перебували на вулиці. Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін написав, що кожен цивільний на Донеччині – це потенційна жертва чергового російського обстрілу. Він закликав евакуюватися.
Як виїхати з підконтрольних Україні територій Донеччини?
Щоб евакуюватися з Донецької області, телефонуйте або пишіть 0-800-500-121, +380730500121 (соцмережі Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Телефон для тяжкохворих і людей з інвалідністю 0800332614.
Яка ситуація на фронті біля Костянтинівки: карта бойових дій від Deep State
Що відбувається на Донбасі зараз, яка ситуація на фронті?
Останнім часом Росія посилила удари по містах на Донеччині, окупанти обстрілюють їх не тільки КАБами, але й скеровують туди "Шахеди". Костянтинівка та Добропілля раніше вважалися тиловими, та з просуванням росіян перетворилися на прифронтові. Імовірно, ворог хоче знищити логістику ЗСУ.
Росіяни перекинули основні підрозділи морської піхоти з Курської області та з Сумського напрямку в район Покровськ – Добропілля, де вони проводять наступ малими групами. Основним напрямком залишається Покровськ, який стримує просування окупантів углиб Донецької області в напрямку Краматорська і Слов'янська. Костянтинівка розташована якраз перед цими містами.
Вдень 18 вересня Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони здійснюють одну з контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку в районі Покровська та Добропілля.