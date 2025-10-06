5 октября Россия нанесла массированный удар по Львовской области. Тогда в селе Лапаевка погибли 4 человека – члены одной семьи.

Стало известно, когда с ними попрощаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Зимноводовский сельский совет.

Смотрите также Первые минуты после прилетов в Лапаевке возле Львова: ужасные кадры от полиции

Когда попрощаются с жертвами атаки на Лапаевку?

Первые прощание с жертвами российского удара пройдет во вторник, 7 октября, в Зимноводовской общине.

68-летнюю Константинову Любовь Геннадьевну и 71-летнего Константинова Михаила Федоровича проведут в последний путь в церкви Святого Иоанна Богослова в селе Зимняя Вода.

Начало похорон – в 13:30. Похоронят их на сельском кладбище.

А в среду, 8 октября, в селе Мшана попрощаются с 40-летней Константиновой Ульяной Игоревной и 15-летней Грицив Анастасией Владимировной.

Подробную информацию о чин похорон Зимноводовский сельский совет сообщит позже.

Память о невинно убитых навсегда останется в наших сердцах,

– написали в общине.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким жертв российского удара по Лапаевке. Вечная память!

Что известно об атаке 5 октября?