На Львівщині попрощаються з родиною, яку вбила Росія 5 жовтня
- 5 жовтня Росія завдала удару по Львівщині, внаслідок якого загинули 4 члени однієї родини у селі Лапаївка.
- Прощання з жертвами відбудеться 7 жовтня у селі Зимна Вода та 8 жовтня у селі Мшана.
5 жовтня Росія завдала масованого удару по Львівщині. Тоді у селі Лапаївка загинули 4 людини – члени однієї родини.
Стало відомо, коли із ними попрощаються. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Зимноводівську сільську раду.
Коли попрощаються із жертвами атаки на Лапаївку?
Перші прощання із жертвами російського удару пройде у вівторок, 7 жовтня, у Зимноводівській громаді.
68-річну Константинову Любов Геннадіївну та 71-річного Константинова Михайла Федоровича проведуть в останню путь у церкві Святого Івана Богослова у селі Зимна Вода.
Початок похорону – о 13:30. Поховають їх на сільському цвинтарі.
А у середу, 8 жовтня, в селі Мшана попрощаються із 40-річною Константиновою Уляною Ігорівною та 15-річною Гриців Анастасією Володимирівною.
Детальну інформацію про чин похорону Зимноводівська сільська рада повідомить пізніше.
Пам'ять про невинно вбитих назавжди залишиться в наших серцях,
– написали у громаді.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким жертв російського удару по Лапаївці. Вічна пам'ять!
Що відомо про атаку 5 жовтня?
У ніч на 5 жовтня Росія атакувала Україну 549 засобами повітряного нападу, зокрема, 496 ударними БпЛА, 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", 42 крилатими ракетами Х-101/"Іскандер-К", 9 крилатими ракетами "Калібр".
Під час цієї атаки над західними областями, зокрема над Львівщиною, фіксували розвідувальні супутники Китаю. Раніше припускали, що китайська сторона може ділитися з росіянами супутниковими даними для ударів по Україні.
Тієї ночі основний удар Росії припав на Львівщину. Особливо постраждали райони Левандівка та Рясне у Львові, виникло загоряння в індустріальному парку Sparrow, де був склад польських брендів одягу.