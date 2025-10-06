5 жовтня Росія завдала масованого удару по Львівщині. Тоді у селі Лапаївка загинули 4 людини – члени однієї родини.

Стало відомо, коли із ними попрощаються. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Зимноводівську сільську раду.

Дивіться також Перші хвилини після прильотів у Лапаївці біля Львова: жахливі кадри від поліції

Коли попрощаються із жертвами атаки на Лапаївку?

Перші прощання із жертвами російського удару пройде у вівторок, 7 жовтня, у Зимноводівській громаді.

68-річну Константинову Любов Геннадіївну та 71-річного Константинова Михайла Федоровича проведуть в останню путь у церкві Святого Івана Богослова у селі Зимна Вода.

Початок похорону – о 13:30. Поховають їх на сільському цвинтарі.

А у середу, 8 жовтня, в селі Мшана попрощаються із 40-річною Константиновою Уляною Ігорівною та 15-річною Гриців Анастасією Володимирівною.

Детальну інформацію про чин похорону Зимноводівська сільська рада повідомить пізніше.

Пам'ять про невинно вбитих назавжди залишиться в наших серцях,

– написали у громаді.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким жертв російського удару по Лапаївці. Вічна пам'ять!

Що відомо про атаку 5 жовтня?