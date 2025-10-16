После поражения украинскими дронами российской нефтебазы произошло возгорание, которое оккупанты не могут потушить уже четвертые сутки. Вспышка от попадания была видна на расстоянии 30 километров.

Ночью 13 октября украинские силы поразили АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Крымский ветер.

Каковы последствия атаки на НПЗ?

Источники МЧС России 13 октября сообщили о попадании в нефтебазу.

Украинские военные подтвердили удар по предприятию "Морской нефтяной терминал". О поражении сообщил Генштаб. А также рассказал, что повреждены 16 резервуаров с горючим.

Сейчас, 16 октября, нефтяной терминал горит до сих пор. Тепловой "отпечаток" очагов пожара не уменьшается. Это свидетельствует об активном горении.

Местные заметили, что на АЗС в Крыму дизельное топливо внезапно начало исчезать.

Что известно о пострадавших?

По информации СМИ, 12 октября в машине вблизи нефтебазы находилось трое рабочих.

Тела погибших нашли через два дня в 30 метрах от цистерны с дизельным топливом, которая до сих пор горит. Однако из-за масштабного пожара достать останки из авто пока не удается.

ASTRA сообщает, что погибшими оказались граждане Дагестана, в возрасте от 23 до 18 лет.

В какие объекты в Крыму украинские силы попадали ранее?