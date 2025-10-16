Після ураження українськими дронами російської нафтобази сталось загоряння, яке окупанти не можуть загасити вже четверту добу. Спалах від влучання було видно на відстані 30 кілометрів.

Вночі 13 жовтня українські сили вразили АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Кримський вітер.

Читайте також У Криму пролунала серія потужних вибухів, але окупанти придумали виправдання

Які наслідки атаки на НПЗ?

Джерела МНС Росії 13 жовтня повідомили про влучання в нафтобазу.

Українські військові підтвердили удар по підприємству "Морський нафтовий термінал". Про ураження повідомив Генштаб. А також розповів, що пошкоджено 16 резервуарів з пальним.

Наразі, 16 жовтня, нафтовий термінал горить досі. Тепловий "відбиток" осередків пожежі не зменшується. Це свідчить про активне горіння.

Місцеві помітили, що на АЗС в Криму дизельне пальне раптово почало зникати.

Що відомо про постраждалих?

За інформацією ЗМІ, 12 жовтня в автівці поблизу нафтобази перебувало троє робочих.

Тіла загиблих знайшли через два дні за 30 метрів від цистерни із дизельним пальним, що досі горить. Однак через масштабну пожежу дістати рештки з авто поки не вдається.

ASTRA повідомляє, що загиблими виявились громадяни Дагестану, віком від 23 до 18 років.

В які об'єкти в Криму українські сили влучали раніше?