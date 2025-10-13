В Нежине враг ударил по промышленному предприятию: было 2 попадания, вспыхнул пожар
- В результате удара по городу Нежин повреждено промышленное предприятие.
- В ГСЧС сообщили, что было 2 попадания: в производственном и административном корпусах.
Российские оккупанты ударили по Черниговщине. Вследствие вражеского удара по Нежину повреждено промышленное предприятие.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно об ударе по городу Нежин?
Утром 13 октября в ГСЧС сообщили, что оккупанты нанесли удар по Нежину. В результате российского удара по городу повреждено промышленное предприятие.
Зафиксированы два попадания: в производственном и административном корпусах. Возник пожар,
– информировали там.
Указывается, что спасатели быстро ликвидировали пожар и приняли все меры, чтобы предотвратить распространение огня. Обошлось без пострадавших.
"В очередной раз призываем всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности!" – отметили в ГСЧС.
Россия била дронами по Украине: основное
Ночью 13 октября россияне атаковали Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. По данным Воздушных сил, около 50 из запущенных вражеских целей – ударные БпЛА.
По состоянию на утро силами ПВО сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Востоке и Юге страны.
Согласно данным военных, зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.