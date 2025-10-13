Российские оккупанты ударили по Черниговщине. Вследствие вражеского удара по Нежину повреждено промышленное предприятие.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Россияне массированно атаковали Одесскую область "Шахедами": в результате попаданий вспыхнул масштабный пожар

Что известно об ударе по городу Нежин?

Утром 13 октября в ГСЧС сообщили, что оккупанты нанесли удар по Нежину. В результате российского удара по городу повреждено промышленное предприятие.

Зафиксированы два попадания: в производственном и административном корпусах. Возник пожар,

– информировали там.

Указывается, что спасатели быстро ликвидировали пожар и приняли все меры, чтобы предотвратить распространение огня. Обошлось без пострадавших.

"В очередной раз призываем всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности!" – отметили в ГСЧС.

Смотрите также Вражеский удар по Сумах: пылал пожар, повреждены дома

Россия била дронами по Украине: основное