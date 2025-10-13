Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно об ударе по городу Нежин?
Утром 13 октября в ГСЧС сообщили, что оккупанты нанесли удар по Нежину. В результате российского удара по городу повреждено промышленное предприятие.
Зафиксированы два попадания: в производственном и административном корпусах. Возник пожар,
– информировали там.
Указывается, что спасатели быстро ликвидировали пожар и приняли все меры, чтобы предотвратить распространение огня. Обошлось без пострадавших.
"В очередной раз призываем всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности!" – отметили в ГСЧС.
Россия била дронами по Украине: основное
Ночью 13 октября россияне атаковали Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. По данным Воздушных сил, около 50 из запущенных вражеских целей – ударные БпЛА.
По состоянию на утро силами ПВО сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Востоке и Юге страны.
Согласно данным военных, зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.