Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Що відомо про удар по місту Ніжин?
Зранку 13 жовтня в ДСНС повідомили, що окупанти завдали удару по Ніжину. Внаслідок російського удару по місту пошкоджене промислове підприємство.
Зафіксовані два влучання: у виробничому та адміністративному корпусах. Виникла пожежа,
– інформували там.
Вказується, що рятувальники швидко ліквідували пожежу і вжили всіх заходів, щоб запобігти поширенню вогню. Обійшлося без постраждалих.
"Вкотре закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку!" – наголосили в ДСНС.
Росія била дронами по Україні: основне
Вночі 13 жовтня росіяни атакували Україну 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. За даними Повітряних сил, близько 50 із запущених ворожих цілей – ударні БпЛА.
Станом на ранок силами ППО збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Сході та Півдні країни.
Відповідно до даних військових, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.