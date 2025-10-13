Російські окупанти вдарили по Чернігівщині. Внаслідок ворожого удару по Ніжину пошкоджене промислове підприємство.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Що відомо про удар по місту Ніжин?

Зранку 13 жовтня в ДСНС повідомили, що окупанти завдали удару по Ніжину. Внаслідок російського удару по місту пошкоджене промислове підприємство.

Зафіксовані два влучання: у виробничому та адміністративному корпусах. Виникла пожежа,

– інформували там.

Вказується, що рятувальники швидко ліквідували пожежу і вжили всіх заходів, щоб запобігти поширенню вогню. Обійшлося без постраждалих.

"Вкотре закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку!" – наголосили в ДСНС.

