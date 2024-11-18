Горят дома, мертвые люди лежат среди улицы: ужасные кадры с места обстрела Одессы
Днем Россия обстреляла баллистикой Одессу. В результате вражеского удара есть погибшие и раненые.
Оккупанты нанесли смертельный удар по Одессе. В сети появились жуткие кадры с места происшествия, передает 24 Канал.
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Циничный обстрел Одессы
Так, местные паблики публикуют видео и фото, на которых можно увидеть убитых россиянами людей прямо посреди улицы.
Последствия ракетного удара по жилому району города: смотрите видео
Тела погибших прямо посреди улицы Одессы / Фото соцсети
Мер Одессы Геннадий Труханов отреагировал на преступление россиян.
Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам,
– написал чиновник.
Главу ОВА Олег Кипер уточнил, что 18 человек получили ранения, среди них – ребенок. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что горят жилые дома в центре Одессы.
Еще одна ракета не разорвалась, она прямо в здании учебного заведения,
– добавил он.